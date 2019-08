Alte două meciuri grele pentru tricolore la Europeanul U17

Chiar dacă debutul naționalei României Under 17 la Campionatul European de handbal feminin organizat în această perioadă în Slovenia nu a fost tocmai unul reușit, româncele mai speră să „dreagă” busuiocul și să încheie turneul măcar în preajma pozițiilor 9-10. În prima fază a grupelor întrecerii continentale, sportivele pregătite de antrenoarele Carmen Buceschi și Mia Rădoi au fost învinse, pe rând, de selecționatele similare de vârstă al Austriei, Slovaciei și Ungariei. Acum, reprezentativa Under 17 a țării noastre face parte din una dintre cele două grupe de câte patru echipe, în care miza meciurile care urmează să se dispute este reprezentată de ocuparea poziției a noua în ierarhia finală.

România face parte din prima grupă de astfel de patru echipe, alături de Slovacia (fetele noastre nu vor mai evolua contra Slovaciei, contând rezultatul din prima fază a grupelor, când slovacele s-au impus cu 31-30), Spania și Croația (partida dintre Spania și Croația s-a încheiat la egalitate, scor 25-25).

În cealaltă grupă au fost repartizate următoarele patru naționale Under 17: Slovenia (țara gazdă), Olanda, Portugalia și Muntenegru.

Programul meciurilor din grupa României

6 august, ora 16.00

Spania – Slovacia

6 august, ora 18.00

Croația – România

7 august, ora 16.00

Slovacia – Croația

7 august, ora 18.00

România – Spania

Clasamentul actual în grupa României

1.Slovacia 2p 31-30 (+1)

2.Croația 1p 25-25 (0)

3.Spania 1p 25-25 (0)

4.România 0p 30-31 (-1)