Ajutor pentru o viață…de copil!

diagnosticat de la naștere cu Tetrapareză Spastică, Andreas-Octavian are o speranță de tratare a bolii la Chișinău

Andreas-Octavian … un baietel de numai 9 ani din Vâlcea, care sufera de o boala crunta … Tetrapareza Spastica la 3 membre, ne cere ajutorul. Diagnosticat inca de la nastere cu aceasta cumplita boala, parintii au facut tot posibilul ca baietelul lor sa se recupereze, copilul avand nevoie de nenumarate internari, analize, dispozitive medicale, sedinte de recuperare, etc.

Cu toate acestea, speranta ca Andreas sa se poata deplasa pe distante scurte si sa poata sa mearga la masa, la toaleta, sa-si poata folosi, cat de cat, mainile, exista.

Solutia este operatia de MIOFIBROTOMIE SUBCUTANATA IN ETAPE. Aceasta operatie se efectueaza la Chisinau, in Republica Moldova.

Costurile operatiei se ridica la suma de 2000 de euro, plus cheltuielile de deplasare si cazare pentru parinti.

Pentru aceasta, parintii au nevoie de sprijinul nostru, al tuturor!

Din pacate, situatia financiara a familiei este una precara, mama fiind asistentul personal al copilului are un venit foarte mic, iar tatalui i-a incetat contractul de munca chiar de curand, acesta fiind pe perioada determinata, iar acum isi cauta un nou loc de munca.

Apelam la bunavointa dumneavoastra pentru a putea ajuta acest ingeras sa ajunga in Republica Moldova, sa poata beneficia de operatia care il poate salva!

Donațiile pot fi făcute prin:

1. transfer bancar

Beneficiar: Asociatia Institutul Roman pentru Ajutorarea Copiilor Aflati in Dificultate – PITICOT (poate fi specificat mai simplu Asociatia Piticot)

CIF: 24822955 | IBAN: RO82BTRL00501205I98626XX deschis la: Banca Transilvania ORADEA

2. online

http://piticot.org/umanitar/

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta telefonic, la: Morar Anca – 0728.572.879 sau pe e-mail la director@piticot.org

Va multumim pentru ca va pasa!