Acvacultura, domeniu important pentru investiții europene

România a atras aproape 60 de milioane de euro din fondurile europene alocate prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020, ceea ce reprezintă o rată de absorbţie de aproximativ 26%. „Până în prezent, țara noastră a absorbit o sumă care se cifrează la 59,22 milioane de euro, este echivalentă cu un procent de peste 26% din program, în contextul în care suntem în al treilea an de implementare şi avem ca orizont de timp 2023. Este important că până acum am reuşit să evităm dezangajarea, cu toate dificultăţile pe care le-a adus implementarea programului şi cu startul târziu pe care l-am avut, din cauza adoptării târzii a regulamentului şi ulterior cu adoptarea abia în noiembrie 2015 a programului operaţional, dar perspectivele sunt optimiste”, declară deputatul Daniela Oteșanu.

Trebuie spus că țara noastră are o alocare financiară de 168,42 de milioane de euro din partea Fondului European Pescuit şi Afaceri Maritime în perioada 2014-2020, la care se adaugă 55,28 de milioane de euro de la bugetul naţional. Reprezentatul AM-POPAM a precizat că măsura cea mai accesată în actuala programare a fost cea de investiţii productive în acvacultură. „Măsura cea mai accesată este cea de investiţii productive în acvacultură, care, de altfel, este măsura vedetă a programului, dar care vine să răspundă la principala problemă a sectorului şi anume faptul că din producţia internă reuşim să acoperim undeva la 15% din consum intern şi atunci prioritatea pentru noi este să creştem producţia, iar sursa de creştere a producţiei o reprezintă acvacultura”, a mai spus Oteșanu. La polul opus, din cauza condiţiilor de finanţare, au fost mai multe măsuri care nu au beneficiat de nici măcar o cerere de depusă, iar acestea vizau şi suport financiar din partea pescarilor.

