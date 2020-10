Acestea sunt CELE MAI AFECTATE localități din Vâlcea! PREFECTURA intervine cu un nou pachet de măsuri anti-COVID!

Instituția Prefectului – Județul Vâlcea a anunțat, luni seara (19 octombrie 2020), că prin Hotărârea nr. 32 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară, prevederile Hotărârii nr. 31/14.10.2020 a CJSU Vâlcea vor fi abrogate, începând cu data de 21 octombrie 2020, pe teritoriul județului urmând să fie aplicate prevederile H.G. nr. 856/14.10.2020.

Astfel, potrivit acestui act normativ, în toate localitățile din județ în care rata de incidență cumulată a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori sunt interzise următoarele:

• organizarea și desfășurarea de activități cu publicul în cadrul cinematografelor și a instituțiilor de spectacole și/sau concerte;

• organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, aniversări etc.), atât în spații închise (restaurante, baruri, cămine culturale, saloane etc.), cât și în spațiile deschise (terase, corturi de evenimente, cămine culturale etc.);

• activitatea cu publicul în cazul restaurantelor, cafenelelor din interiorul clădirilor;

• activitatea operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc.

În localitățile în care incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 este mai mică de 3/1000 de locuitori, restaurantele și cafenelele din spațiile închise, precum și operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc vor putea funcționa la 30% din capacitatea maximă a spațiului dacă în localitatea respectivă incidența cumulată este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori și la 50% din capacitate dacă rata de incidență a cazurilor este sub 1,5/1000 de locuitori. Aceleași reguli se aplică în aceste localități și pentru desfășurarea și organizarea de activități cu publicul în cadrul cinematografelor și instituțiilor de spectacole și/sau concerte.

Organizarea și desfășurarea în aer liber a concertelor, spectacolelor, festivalurilor publice sau private sau a altor evenimente culturale este permisă numai în localitățile care au o incidență mai mică de 1,5/1000 de locuitori.

Masca rămâne obligatorie



Față de aceste măsuri stabilite la nivel național, membrii CJSU Vâlcea au hotărât să mențină obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice deschise din tot județul de către persoanele adulte și copiii de peste 5 ani.

De asemenea, sunt interzise pe o perioadă de 14 zile, începând cu data de 21

octombrie 2020, evenimentele private, întâlnirile și vizitele cu participarea a mai mult de 25 de persoane în cadrul gospodăriilor, iar hipermarketurile, supermarketurile și magazinele de bricolaj au obligația să ia măsurile necesare pentru a limita numărul de clienți prezenți în același timp în incintă, astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică.

Tot din 21 octombrie 2020, pe teritoriul județului, vor putea fi organizate și desfășurate evenimente publice ocazionale de tip târguri săptămânale, târguri de produse tradiționale, bâlciuri, talciocuri, piețe volante, însă numai dacă în cadrul acestora vor fi comercializate produse agroalimentare (cereale, fructe, lapte și produse din lapte, carne și produse din carne, miere etc.).