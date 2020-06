„6.100 pe zi”

Reprezintă concluzia deputatului Eugen Neață cu privire la numărul românilor care își pierd locurile de muncă

Prin intermediul unui mesaj posta pe pagina personală de pe o rețea de socializare, deputatul vâlcean Eugen Neață a tras câteva semne de alarmă cu privire la urmările îngrijorătoare pe care criza sanitară le-a adus deja în economia României. „Scriu aici de la începutul crizei sanitare, de cele mai multe ori despre criza economică pe care o vedeam crescând pe măsură ce pandemia s-a instalat în România. Am atras atenția Guvernului încă din martie și am făcut-o și mai intens în lunile care au urmat, asupra pregătirilor care trebuie să aibă loc pentru momentul în care vor apărea primele semne ale îmbolnăvirii situației sociale și economice a țării. Am insistat pe câștigarea timpului prin proiecte de redresare configurate încă din lunile de la început. Iată-ne în luna a patra a pandemiei și nu știm decât consecințele unei foarte lungi nepăsări. Prima cifră care înspăimântă este 6.100. În fiecare zi care a trecut fără ca Guvernul să schițeze un plan de redresare economică, 6.100 de români au rămas fără locul de muncă pe care l-au avut la începutul anului. Văd cifra pe toate canalele de comunicare, dar nu o văd pe ministrul muncii, să ne explice ca pe vremuri reușitele sociale ale guvernării, din ce în ce mai roz”, a transmis deputatul Eugen Neață.

Neață: „Oamenii nu așteaptă bani de pomană”

„Au trecut mai bine de o sută de zile degeaba pentru Guvernul României. Acesta s-a rezumat la a da ceva bani pentru șomaj tehnic fără să pregătească nimic real pentru absorbția forței de muncă care a ajuns pe străzi. Guvernul nu pare să înțeleagă că locurile de muncă ale oamenilor nu se salvează prin pomeni, ci prin inventarea altor locuri de muncă. Probabil că în România au revenit acasă în fiecare zi a acestei crize alte 6.100 de persoane. O simplă adunare arată că în fiecare zi s-au adunat în țară circa 12.000 de oameni pe zi, care au nevoie urgentă de un loc de muncă. Niciunul dintre ei nu așteaptă bani de pomană, pentru că banii de pomană sunt de obicei puțini și se termină foarte repede. Guvernul se mai adună pe la Cotroceni să vorbească despre una, despre alta, dar despre nimic serios în legătură cu milioanele de oameni care nu au venituri serioase pentru ei și pentru familiile lor. 6.100 pe zi, conform cifrei oficiale, care numără doar locurile de muncă ce se închid definitiv. Nu aud nimic despre niște investiții ale banului public în mari proiecte naționale, care pot da o șansă reală, de durată, românilor rămași fără o sursă de venituri”, au fost concluziile exprimate de către deputatul Eugen Neață în sinteza economică pe care a prezentat-o în mod public.