321 de locuri de muncă vacante în Uniunea Europeană

În prezent, în evidențele AJOFM Vâlcea sunt înregistrate, prin rețeaua EURES, 321 de joburi vacante în unele state din spațiul Uniunii Europene. Olandezii au cele mai multe locuri de muncă, 165 la număr, având nevoie de muncitori necalificați în grădinărit, horticultură, procesori bulbi de flori, muncitori în sere, culegători ardei etc. Nemții pun la dispoziție celor interesați 55 de joburi vacante: tehnicieni electricieni, recepționeri, maseur, bucătari, ospătari, șefi echipă, sudori, specialist IT, îngrijitor persoane vârstnice în azil, ajutor curățenie etc. Locuri de muncă mai sunt în Austria – montatori de mobilă, în Belgia – lucrători în agricultură, în Finlanda – instalatori schele, în Norvegia – tinichigii auto, vopsitori auto, ospătari, în Slovacia – sticlari, în Spania – tehnicieni întreținere sau în Ungaria – sudori, montatori structuri.