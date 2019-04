3.000 de euro/hectar pentru usturoi!

„Autorităţile intenţionează să majoreze la 3.000 de euro/hectar sprijinul financiar acordat pentru susţinerea producţiei de usturoi în condiţiile în care cuantumul de 1.000 de euro/ha acordat până în prezent reprezintă aproximativ 10% din totalul cheltuielilor, un procent insuficient pentru susţinerea cheltuielilor legate de tehnologiile aplicate în cultivarea usturoiului”, se arată într-un proiect de hotărâre publicat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Potrivit proiectului de act normativ, valoarea sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor va fi de 13.950 lei/hectar, echivalentul în lei a 3.000 euro/hectar, fără a depăşi valoarea maximă de 15.000 euro/trei exerciţii financiare/beneficiar, prevăzută în Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

„Cultura de usturoi are un potenţial nevalorificat pe deplin în sensul existenţei unor premise care să ofere producătorilor posibilitatea funcţionării în condiţii de piaţă echitabile în context concurenţial. În România, suprafaţa cultivată cu usturoi, în anul 2017, a fost de 9.974 hectare, obţinându-se o producţie de 55.673 tone. Majoritatea suprafeţelor sunt exploatate de către micii fermieri constituiţi în ferme de familie. În perioada 2010-2017, trendul general al producţiei a fost descrescător. În anii 2016 şi 2017 producţia de usturoi a înregistrat un declin. Comparativ cu anul 2010, în anul 2017 producţia de usturoi a scăzut cu 11,5 mii tone”, se arată în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de hotărâre.

Judeţele cu cele mai mari suprafeţe cultivate cu usturoi sunt: Botoşani, Dolj, Iaşi, Mehedinţi, Suceava, Teleorman şi Timiş. Circa 62% din totalul exploataţiilor cultivate cu usturoi au dimensiuni cuprinse între 0.004 hectar şi un hectar. Conform MADR, deficitul de producţie la cultura de usturoi cultivat în câmp este cauzat de costurile mari de producţie, deficitul de sămânţă din soiuri autohtone, lipsa gamei de maşini şi utilaje necesare aplicării tehnologiei precum şi slaba asociere a producătorilor agricoli. În plus, lipsa spaţiilor destinate condiţionării (sortare, ambalare etc.) şi păstrării corespunzătoare a usturoiului a creat dificultăţi în valorificarea producţiei către piaţă, ceea ce a condus la creşterea importului de usturoi. „Pentru a se asigura necesarul de consum al populaţiei trebuie menţinute suprafeţele dedicate acestei culturi, motivarea producătorilor existenţi să nu abandoneze această cultură, precum şi încurajarea fermierilor noi să cultive usturoiul în zonele cu tradiţie”, arată iniţiatorii proiectului.

Ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108/2019, prin care s-a prevăzut ca sprijin financiar suma de 1.000 de euro/hectar, reprezentând contravaloarea a 4.650 lei/hectar. „După intrarea în vigoare a actului normativ, în program s-au înscris 159 beneficiari, cu o suprafaţă de aproximativ 119 hectar, în condiţiile în care, prin HG 108, se preconiza înscrierea a circa 2.000 de beneficiari cu o suprafaţă totală de aproximativ 2.000 hectare, constatându-se astfel că scopul actului normativ nu a fost îndeplinit”, subliniază sursa citată. În acest context, producătorii agricoli s-au adresat ministerului pentru găsirea unor soluţii de creştere a valorii sprijinului financiar, reclamând cheltuielile mari privind achiziţia de seminţe, forţă de muncă, input-uri, utilajele agricole folosite etc.