23 de milioane de euro pentru reabilitarea celui mai important drum județean din estul Vâlcii!

Acest drum nu a mai fost modernizat în totalitate de zeci de ani!

În cadrul proiectului vor fi consolidate 23 de poduri, amenajate 2.000 de podețe către gospodării și trotuare adiacente drumului

Advertisements

Astăzi, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a semnat contractul de finanțare pentru modernizarea Drumului Județean 678. Este vorba despre drumul care face legătura între DN 7 și nordul județului Olt, traversând patru comune vâlcene din stânga Oltului: Budești, Galicea, Olanu și Drăgoești, ajungând în Câmpu Mare din județul Olt.

Despre lucrările de modernizare care se vor desfășura în următorii ani pe DJ 678, Constantin Rădulescu a declarat: „Am semnat un contract foarte foarte important pentru județul Vâlcea și pentru o parte extraordinar de frumoasă a județului Vâlcea și legătura cu județul Olt. Pornim pe încă un drum foarte important al județului Vâlcea, care intră în modernizare după zeci de ani în care nu s-a mai făcut o modernizare completă. Este un drum pe cât de lung, pe atât de important și complicat ca și proiectare și execuție. Am semnat un contract în valoare de 107 milioane RON, aproximativ 23 de milioane de euro. Acești bani vor fi investiți în județul Vâlcea pe parcursul a trei ani. Este un drum cu o lungime de peste 38 de kilometri, care pleacă din Budești din Drumul Național 7, Galicea – Olanu – Drăgoești și iese la Câmpu Mare. Pe acest drum se va circula în cele mai bune condiții. (…) Pe lângă asfaltarea pe toată lungimea drumului, vom face consolidări la cele 23 de poduri care există pe traseu și, de asemenea, vor fi amenajate aproape 2.000 de podețe către gospodării. Evident că se vor face amenajări ale intersecțiilor și de trotuare pentru că drumul va avea și astfel de amenajări. Undeva la 23.000 metri pătrați vor fi afectați amenajării trotuarelor în intravilanul localităților. Și evident că aceste trotuare se vor face pe o lățime minimă de un metru. 35 de stații de transport public vor fi amenajate în cadrul acestui proiect și evident se vor face tot ceea ce înseamnă rigole și dispozitive de scurgere a apelor pluviale, dar și sisteme moderne de semnalizare rutieră”.

Rădulescu: „S-au economisit cinci milioane de euro”

Și mai îmbucurător este faptul că, prin prisma eforturilor depuse de către reprezentanții CJ Vâlcea împreună cu cei ai constructorului, amplele lucrări se vor realiza cu o economie de cinci milioane de euro față de estimările inițiale. Constantin Rădulescu a promis că va face demersuri pentru ca fondurile astfel economisite să fie redirecționate către alte proiecte de infrastructură din județul nostru.

„Cu voia lui Dumnezeu și cu ajutorul oamenilor, alături de reprezentanții constructorului, de directorul general, am semnat acest contract în valoare de aproape 23 de milioane de euro. Am economisit undeva la cinci milioane de euro, bani pe care îi vom solicita alături de alte economii pe care le-am făcut în cadrul Programului Operațional Regional, vom solicita alocarea acestor bani pentru Drumul Județean 646. Vom face acest lucru. Voi solicita deschiderea axelor pentru că sunt bani pe care noi i-am economisit în urma desfășurării licitațiilor și mi se pare normal să se întoarcă tot în județul Vâlcea. (…) Sunt foarte fericit, dar în același timp sunt recunoscător vâlcenilor care mi-au acordat încredere și îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru că am avut onoarea să trăiesc aceste clipe. Ne facem datoria. Și în calitate de președinte al Consiliului Județean Vâlcea îmi fac datoria față de oameni. Asta trebuie să facem noi! Să facem drumuri, să facem infrastructură, să amenajăm tot ceea ce înseamnă incidența directă asupra vieții oamenilor. Nu am făcut aceste lucruri singur. Le-am făcut alături de o echipă frumoasă de la Consiliul Județean Vâlcea, în care Andreea Popescu este managerul acestui proiect extrem de important”, a mai precizat președintele Consiliului Județean Vâlcea.

℗ Articol de promovare ℗