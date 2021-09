18 septembrie 2021 – Ziua de Curățenie Națională 2021 „LET’S DO IT, ROMÂNIA!”

Pe data de 18 septembrie 2021, Ziua Internaţională a Curăţeniei va fi sărbătorită de voluntari din 175 ţări prin acţiuni de ecologizare şi conştientizare a importanţei ce trebuie acordată mediului. În sprijinul acțiunii promovate de „LET’S DO IT, ROMÂNIA!” și la invitația Instituției Prefectului, Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea se va alătura proiectului Ziua de Curățenie Națională 2021, cu o echipă de voluntari formată din întreg personalul agenției.

Evenimentul presupune acțiuni de voluntariat constând în colectarea deșeurilor și ecologizarea spațiilor verzi în mai multe localități din județ și pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, în scopul protejării mediului înconjurător și a promovării importanței colectării selective a deșeurilor menajere.

Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea va participa sâmbătă, 18 septembrie 2021, între orele 10.00-12.00, în zona barajului Hidro-Nord, la acțiunea susținută de Instituția Prefectului și promovată în teritoriu de Asociația Zâmbete Colorate.

La cea mai mare mobilizare națională pentru natură din România, într-o singură zi, sunt așteptate să se alăture cât mai multe persoane în calitate de voluntari. Din 2009 până în prezent, în cadrul Zilei de Curățenie Națională, peste 1.000.000 de voluntari au luat parte la acțiunile „LET’S DO IT, ROMÂNIA!”, desfășurate la nivel național.