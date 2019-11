1 decembrie – data când se inaugurează Căminul cultural de la Popești

Așa cum am mai informat, Căminul cultural a fost proiectul de suflet al primăriței Aurora Măgură (foto) de la Popești. „Am reuşit să realizăm acest proiect cu sprijinul Consiliului Judeţean. Toţi banii, aproximativ 5 miliarde de lei vechi, i-am primit de la Consiliul Judeţean. Pe această cale vreau să-i mulţumesc pentru sprijin domnului preşedinte Constantin Rădulescu, pentru că a înţeles faptul că nu aveam un cămin cultural funcţional şi că era mare nevoie de o astfel de locaţie pentru a ne desfăşura evenimentele culturale şi cele educaţionale. Nu aveam o sală mare în localitate, doar sala de şedinţe a primăriei, care nu poate găzdui prea multe persoane. Fondurile ne-au fost repartizate încă de anul trecut şi iată că am reuşit să finalizăm această investiţie importantă pentru localitate. Mai avem un cămin cultural în localitate, dar pe care trebuie să îl dărâmăm, deoarece construcţia este foarte afectată şi nu mai permite reabilitarea”, a declarat edilul Măgură.

Cel mai probabil în data de 1 decembrie, de Ziua Națională a României, va fi inaugurat noul cămin cultural de la Popești. „Anul trecut, am sărbătorit Ziua Naţională în frig, afară, în faţa primăriei. Anul acesta va fi altceva, vom sărbători aşa cum se cuvine. Încălzirea clădirii este modernă, prin aer condiţionat, pe care vara îl folosim ca aer rece. Suntem foarte mulţumiţi de felul cum arată noua locaţie. Chiar am organizat acolo un prim eveniment, serbarea de sfârşit de an școlar, cu toţi copiii de la cele două şcoli din localitate”, a mai precizat Aurora Măgură.