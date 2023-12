Terenurile fostului camping Ostroveni intră, în sfârșit, în posesia deplină a Municipiului

• intenția este transformarea lor într-o zonă de agrement și pentru pescuit

Deși în aprilie 2022 Primăriei Râmnicului i se confirma dreptul de proprietate asupra celor 35.711,88 mp de teren ocupat de fostul camping de pe malul lacului din Ostroveni printr-o sentință definitivă la Curtea de Apel Pitești, societatea care le deținea până atunci a contestat decizia la Înalta Curte de Casație și Justiție care, o lună mai târziu, declara admisibilitatea căii de atac a recursului, întârziind astfel procesul de preluare a terenurilor. Recursul pe fond a fost judecat un an și jumătate mai târziu, respectiv în luna noiembrie a acestui an, ÎCCJ decizând, în sentința din 14 decembrie, că recursul societății în cauză este, totuși, nefondat; ca urmare, decizia inițială a Tribunalului Vâlcea din decembrie 2020 (validată prin sentința CA Pitești în aprilie 2022) rămânea în picioare la trei ani de la emitere și în urma unui șir de procese întins pe aproape două decenii. La acest moment, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea are deplină libertate în a decide soarta terenului în suprafață de peste trei hectare și jumătate, intenția Municipalității fiind aceea de transformare a zonei într-una de agrement – care să completeze structurile de acest fel existente în vecinătate: Ştrandul Ostroveni şi chioșcurile de picnic de pe malul lacului – dar și de păstrare a facilităților specifice pentru ca pescarii din Râmnic să se bucure aici de practicarea acestui hobby.