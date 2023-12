Se înființează Registrul traficanților de droguri

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

În luna septembrie a acestui an, senatorul vâlcean Claudia Banu a semnat pentru un proiect de lege prin care se propune înființarea Registrului traficanților de droguri, pentru a întări lupta autorităților împotriva acestui fenomen care a căpătat amploare. „Modelul propus se bazează pe modelul Registrului Agresorilor Sexuali și reprezintă un mijloc de cunoaştere, supraveghere şi identificare operativă a persoanelor care au comis infracţiuni din sfera traficului ilicit de droguri. Datele din registru nu sunt publice, acestea fiind pentru uzul autorităților în vederea prevenirii unor fapte din sfera traficului de droguri. Consider că înființarea unui registru national automatizat cu traficanții de droguri sau autori ai altor infracțiuni din sfera ilicitului de droguri, reprezintă o soluție optimă în vederea asigurării prevenției recidivei, cu scopul prevenirii şi combaterii faptelor de trafic. În acest registru electronic vor fi trecute persoanele care au comis orice tip de infracțiuni ce privesc traficul de droguri, care au pus la dispoziție locuințe în vederea consumului, persoane care au eliberat în fals sau fără drept rețete cu medicamente de risc. Persoanele care vor figura în Registrul amintit vor avea mai multe obligații printre care prezentarea periodică la organele de poliţie pe raza cărora domiciliază sau îşi au reşedinţa, pentru a comunica acestora informaţii relevante referitoare la locul de muncă, de a furniza informații despre persoanele cu care locuiesc sau cu care au intrat în contact, adresa unde locuiesc, anunțarea oricărei deplasări în afara localității de domiciliu”, afirmă senatorul Banu. Registrul va fi implementat de Ministerul Afacerilor Interne şi gestionat de unităţile Poliţiei Române, prin structuri specializate în acest domeniu.

Right Asides

Caută Caută

SC Garden Solution SRL

oferă servicii de amenajare și întreținere peisagistică la prețuri avantajoase.

Relații la telefon 0741.663.226

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zi de zi Zvonuri

Calendar apariții decembrie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « nov.