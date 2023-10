CODE Kids Fest Vâlcea 2023 – Târgul Regional de Știință și Tehnologie pentru Copii este cofinanțat de Fundația Progress. CODE Kids este o inițiativă națională de educație IT și STEM pentru copii, implementată de Fundația Progress, cu sprijinul financiar al Romanian American Foundation și Société Générale. Finanțator proiect: Romanian American Foundation (RAF). Parteneri naționali: Societe Generale Global Solution Centre. Parteneri locali: Bionic Royals – club de robotică al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea; Brobots Team – club de robotică al Colegiului Național „Alexandru Lahovari” Râmnicu Vâlcea.

Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, în parteneriat cu Fundația Progress, organizează vineri, 3 noiembrie 2023, între orele 13.00-15.00, Târgul de Știință și Tehnologie pentru Copii – Code Kids Fest Vâlcea 2023, ediția a VII-a. CODE Kids Fest Vâlcea 2023 este un eveniment tematic dedicat pasionaților de știință și tehnologie, care își propune să promoveze proiectele din domeniul IT/robotică, realizate de copii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, membrii cluburilor CODE Kids funcționale în biblioteci publice din județele Vâlcea și Olt. Și anul acesta, cu bucurie, copiii din cluburile funcționale în cadrul bibliotecilor publice din Râmnicu Vâlcea, Păușești-Măglași, Pietrari, Crâmpoia și Dobrețu sunt pregătiți să le arate vizitatorilor și membrilor juriului proiectele de robotică inovative la care au lucrat pe parcursul întregului an. Micii programatori sunt încrezători că aceștia sunt doar primii pași în viitoarea lor carieră. De asemenea, în cadrul Târgului de Știință și Tehnologie pentru Copii vor avea loc ateliere practice susținute de elevi care activează în cluburile de robotică funcționale în cadrul colegiilor „Mircea cel Bătrân” și „Alexandru Lahovari” din Râmnicu Vâlcea. „Este cea de-a VII-a ediție a Târgului de Știință, un eveniment devenit deja tradiție pentru Biblioteca Județeană Vâlcea, prin care ne dorim să punem în valoare rezultatele copiilor care au lucrat în bibliotecile publice la proiecte de programare și robotică. În egală măsură, prin acest eveniment tematic organizat în cadrul proiectului «CODE Kids – Programează viitorul comunității tale» reiterăm rolul esențial al bibliotecii în educație, în viitorul tinerilor” , a declarat Remus Grigorescu, managerul Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea.

