Spitalul NOU…ÎN GRAFIC!

Am făcut astăzi o nouă vizită pe șantierul deschis la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, unde construim o nouă clădire de spital, prima după Revoluție în Râmnicu Vâlcea. Lucrările au fost realizate în procent de 60%. Noul corp de clădire a fost ridicat, iar în prezent se lucrează la partea de arhitectură, finisaje interioare și la montarea instalațiilor termice, electrice și sanitare. Reabilitarea Policlinicii vechi este și ea într-un stadiu avansat, s-a finalizat zona aferentă laboratoarelor, iar la momentul actual spațiile secțiilor Chirurgie, Urologie, Ortopedie sunt modernizate și se așteaptă dotarea cu aparatura nouă. Pentru realizarea acestei investiții, care presupune modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului din cadrul SJU, CJ Vâlcea investește cca 3,5 milioane euro, din fonduri europene.

