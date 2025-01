SCM RÂMNICU VÂLCEA DEBUTEAZĂ DUMINICĂ ÎN GRUPELE EHF EUROPEAN LEAGUE

Email the Author

Dacă se gândește la ieșirea din grupă, Vâlcea trebuie să aconteze cele 6 puncte cu Dortmund. Părerea mea este că, duminică, are o șansă bună în fața Borussiei, sigur, dacă își va crește nivelul de joc față de ultimele două partide jucate. Va conta implicarea în joc a lui Hagmann, sperând, de asemenea, într-o revenire miraculoasă a Danielei de Jong.

După ce a început în trombă campionatul, inclusiv cu victorie clară contra mult mai titratei HC Ludwigsburg, 33-28, Borussia Dortmund pare în pierdere de viteză. Pe 29 decembrie a suferit prima înfrângere, chiar acasă, contra echipei de pe locul 6, Bensheim/Auerbach, iar pe data de 5 ianuarie a caștigat cu greu, în deplasare, la Oldenburg, locul 5. Și-a păstrat locul unu în clasament doar pentru că Ludwigsburg are o partidă mai puțin jucată.

Borussia Dortmund, campioană in 2021, este prima în clasamentul național la zi. După 11 etape, are 19 puncte, cu 9 victorii , 1 egal, 1 înfrângere. Sezonul trecut a ocupat locul 4 în Bundesliga. Este caștigătoarea EHF Challenge Cup în 2003.

