Joi seara, la Casa Sindicatelor, primarul Mircia Gutău a prezentat public „Harta proiectelor cu finanțări nerambursabile ale Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea”. Aceasta reprezintă o sinteză disponibilă la adresa www.ramnicuvalcea.finantariexterne.ro care prezintă „la zi” toate investițiile (finalizate sau aflate în implementare) realizate din 2016 și până în prezent cu fonduri externe bugetului local. În fața unei săli de peste 500 de locuri care s-a dovedit neîncăpătoare pentru cei care au participat la eveniment, primarul Mircia Gutău a făcut sumarul activității departamentelor de specialitate din cadrul administrației locale. Este vorba despre 73 de proiecte vizând diferite domenii de activitate, cu o valoare totală de 988.384.280 lei, din care finanțări nerambursabile în valoare de 865.562.336 lei. Comparând cu o valoare medie a bugetului local din ultimii ani, rezultă că prin aceste proiecte s-au suplimentat sumele aduse la bugetul local cu peste două bugete anuale! Fondurile nerambursabile au fost accesate prin toate liniile de finanțare disponibile: Programul Operațional Regional POR 2014 – 2020, Programul Operațional Capacitate Administrativă POCA, Programul Operațional Asistență Tehnică POAT, Programul Operațional Infrastructură Mare POIM, de la Comisia Europeană, de la Administrația Fondului pentru Mediu, Programul Național de Redresare și Reziliență, de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Agenția Națională pentru Locuințe ANL, prin Compania Națională pentru Investiții CNI, în baza Programului Național de Dezvoltare Locală PNDL 2 sau a Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. Printre rezultate se numără reabilitarea termică a 52 de blocuri de locuințe și eficientizarea energetică a încă 11 blocuri (în anul următor), reabilitarea sau eficientizarea energetică a 14 unități școlare și a trei imobile publice, achiziționarea a 35 de autobuze cu motorizare ecologică cu gaz natural comprimat, amenajarea a trei parcuri (Știrbei Vodă, Ostroveni și Nord), realizarea bretelelor la Pasajul Tudor Vladmirescu, modernizarea a 89 de stații de autobuz și a autobazei ETA de pe strada Depozitelor, reabilitarea iluminatului public pe 26 de străzi și bulevarde, construirea sălii de sport de la Liceul Sanitar, montarea a șapte stații de încărcare a mașinilor electrice în patru puncte din oraș, ridicarea de la cota „0” a două grădinițe moderne (Ostroveni și nr. 16 – Nord) și a unui corp multifuncțional la Grădinița Waldorf, acces gratuit la internet în opt spații publice, implementarea de sisteme on-line de rezolvare rapidă și fără birocrație a problemelor curente ale cetățenilor, dotarea celor 45 de unități școlare cu materiale și echipamente de curățenie care să le ajungă pe următorii ani sau construirea unui Centrul social, educaţional şi recreativ la Colonia Nuci (alături de alte lucrări edilitare). În perspectivă imediată, prin proiectele aflate în curs de implementare se va introduce rețea de gaze naturale pe 53 de străzi din zonele mărginașe ale municipiului (cu o lungime de 35 de kilometri, de care vor beneficia aproape 1.000 de locuitori). Tot în prezent se lucrează la sensul giratoriu de la ieșirea din municipiu spre Drăgășani și Târgu Jiu și, în curând, vor începe lucrările la cel de la intersecția străzii Copăcelu cu drumul spre Ocnele Mari. În viitorul apropiat se vor achiziționa 39 de autobuze și microbuze electrice care să facă legătura între municipiu și stațiunile învecinate (Călimănești, Băile Olănești, Băile Govora și Ocnele Mari), se vor dota cu mobilier, echipamente școlare și tehnică de calcul 27 de școli și licee. Se construiesc două blocuri ANL pentru tineri pe strada Știrbei Vodă (lângă Școala „Spiru Haret”) și cinci blocuri de locuințe sociale în Ostroveni Sud, sunt în construcție două creșe pe strada Morilor și în Goranu, se va realiza o arteră de legătură între Splaiul Independenței și strada Morilor, inclusiv un nou pod peste râul Olănești. Se va reabilita Parcul Mircea cel Bătrân, se vor amenaja piste de biciclete în lungime de peste 46 de kilometri și se vor face trei punți pietonale și cicliste peste râul Olănești, se vor monta panouri foto-voltaice pe 11 imobile publice (școli și clădiri administrative) ceea ce va duce la acoperirea a peste 95% din necesarul de energie din surse regenerabile, se vor achiziționa și monta 150 de insule ecologice pentru colectarea separată și modernă a gunoiului. Se va realiza un Centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar, unde toți cei care au deșeuri de mari dimensiuni (din construcții, mobilier, echipamente electrocasnice etc.) le pot preda gratuit și nu contra cost, cum se face în prezent. Toate aceste obiective pot fi găsite pe harta disponibilă la adresa www.ramnicuvalcea.finantariexterne.ro . Din dorința de a nu încărca excesiv această hartă, nu au fost figurate cele 89 de noi stații de autobuz și nici cele 150 de insule ecologice ce urmează a fi amplasate în tot orașul. Harta oferă posibilitatea filtrării proiectelor (după linia de finanțare sau după stadiu) și oferă un contor actualizat al valorii totale a proiectelor și a finanțărilor nerambursabile atrase. Cu această ocazie, primarul Mircia Gutău a mulțumit tuturor celor care s-au implicat în întocmirea și derularea acestor proiecte, dar și administratorilor asociațiilor de proprietari și directorilor de școli (prezenți în număr mare la întâlnire) de a căror colaborare a depins implementarea multora din aceste investiții. Totodată, edilul-șef și-a cerut scuze în numele municipalității pentru inerentele dezagremente pricinuite de derularea unor lucrări și a mulțumit pentru înțelegerea de care au dat dovadă cetățenii orașului. La finalul întâlnirii, preț de mai multe zeci de minute, primarul a purtat discuții cu o parte din cei prezenți, lămurind și detaliind mai multe probleme din domeniul administrației locale municipale. • Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea

