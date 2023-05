Remote Jobs. 5 opțiuni pentru a lucra de oriunde

Peste 1330 de locuri de muncă remote sunt disponibile acum pe eJobs, cea mai mare platformă de recrutare din România, iar cele mai multe sunt în call-center, IT/Telecom, Prestări Servicii, Publicitate/Marketing/PR, Media Internet.

Remote jobs îți oferă ocazia de a îmbina jobul cu vacanțele, de a-ți organiza timpul de lucru în acord cu alte task-uri personale pe care le ai.

Înainte de a aplica ține cont de faptul că angajatorii pun accent pe disponibilitatea ta de a lucra în anumite intervale orare sau un anumit număr de ore/lunar și încurajează lucrul de oriunde. Descoperă oferta de remote jobs de pe eJobs și cerințele de care să ții cont pentru a te diferenția.

Technical Support Engineer (French & English)

Te califici pentru acest rol dacă ai cunoștințe bune de limba franceză și engleză, precum și abilitatea de a rezolva probleme legate de IT. Ai un plus pentru experiența în relațiile cu clienții.

Beneficii: 27 de zile de vacanță/anual, rambursare transport, tichete de masă, pensie privată, cursuri pentru certificare, tichete cadou, plan de carieră, training, bonus pentru recomandare.



Digital Marketing Consultant

Pentru acest rol, contează experiența în marketing digital pe diferite canale: e-mail, paid, content, precum și cunoștințele avansate de limba engleză. Experiența în CRM și în vânzări este un plus.

Beneficii: salariu în acord cu experiența ta, asigurare de sănătate, lucrul într-un mediu multicultural, cu multe oportunități și proiecte pentru diferiți clienți, posibilitatea de a lucra de oriunde.



Junior Java Developer (internship)

Principalele cerințe sunt: cunoștințele de bază JavaScript, HTML și CSS, limba engleză (minimum nivel B2). Sunt un plus cunoștințele WordPress, React, SCSS, PHP.

Beneficii: stagiu plătit cu posibilitatea extinderii colaborării, mentorat, program de lucru flexibil, clienți din străinătate, poți lucra de oriunde, chiar și din Hawaii, precizează angajatorul.

Reprezentant Vânzări

Dacă ai cunoștințe bune de limba engleză, experiență în vânzări, de preferat vânzări online / HR – un avantaj, abilități de comunicare și orientare spre client, te califici pentru acest rol.

Beneficii: bonusuri de performanță, acces la programe de învățare și dezvoltare în cadrul companiei, posibilitate de promovare.

Business Analyst

Candidatul potrivit pentru acest job are studii superioare în Afaceri/Economie/Științe, experiență în marketing, analiză sau dezvoltare de produse pe internet/mobile, cunoștințe avansate de Excel și de engleză.

Beneficii: salariu în acord cu abilitățile și experiența ta, oportunități de avansare pe baza evaluărilor periodice, training.



