Primarul Gutău își îndeplinește promisiunea și „leagă” cartierele Ostroveni și Nord

Este cel de-al șaselea proiect major de investiții ce va fi realizat în Râmnicu Vâlcea în cadrul PNI „Anghel Saligny”, după sensul giratoriu de la intersecția Calea lui Traian cu strada Posada (finalizat în acest an), sensul giratoriu de la intersecția străzii Copăcelu cu drumul spre Ocnele Mari (ce se va termina în această lună), amenajarea cu dale elastice a trecerii de cale ferată de pe strada Drumul Gării (termen de finalizare – ianuarie 2025), artera de legătură între strada Morilor și splaiul Independenței, inclusiv pod peste râul Olănești (termen de finalizare – iunie 2025) și extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale pe 53 de străzi însumând 35 de kilometri (investiție realizată în procent de 80%, având termenul de finalizare în martie 2025). Proiectul “Arteră de legătură strada Matei Basarab – Lacul Nord – bulevardul Republicii – strada Nicolae Titulescu” poate fi regăsit și pe Harta investițiilor cu fonduri nerambursabile derulate de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, disponibilă la adresa www.ramnicuvalcea.finantariexterne.ro .

