Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Reprezentanții Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Vâlcea au anunțat că, în data de 12 mai 2023, începând cu ora 09.00, se va organiza Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Acțiunea se va derula la sediul Centrului Regional de Formare Profesională a Adulților (CRFPA) Vâlcea din Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian, nr. 98. „Organizarea periodică a bursei locurilor de muncă reprezintă una dintre măsurile active de combatere a şomajului si constă în întâlnirea directă a cererii cu oferta de locuri de muncă şi sporirea în acest fel a şanselor de ocupare pe piaţa muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Şi în acest an, la eveniment sunt aşteptate să participe persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sau cei care doresc să se reorienteze profesional spre ocupaţii cu posibilităţi de menţinere a raportului de muncă pe termen mediu şi lung. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au posibilitatea să intre în contact cu angajatorii prezenţi şi pot identifica cât mai multe variante de angajare. Agenţii economici participanţi la bursă pot să-şi recruteze personalul direct, fără intermediari, în funcţie de cerinţele specifice locurilor de muncă pe care le oferă” , au anunțat reprezentanții AJOFM Vâlcea. Angajatorii care dispun de locuri de muncă vacante şi sunt interesaţi să participe la Bursa Generală a Locurilor de Muncă pot depune situaţia privind locurile de muncă vacante ce pot fi oferite în cadrul bursei la sediul Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă Valcea, strada Dacia, nr. 8, etajul III sau le pot transmite pe adresa de e-mail a instituţiei. • Material realizat cu sprijinul Biroului Comunicare al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții mai 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « apr.

Caseta redacțională Președinte de Onoare: Ioan Barbu

Director onorific: Lilian ZAMFIROIU

Administrator: Sorin Alexandru Barbu

e-mail: office@curierul.ro

Director de Publicitate: Alin Emilian Tudoroiu

e-mail: publicitate@curierul.ro

Corespondenți Germania:

Dr. Radu Dobrescu

Dr. Christian Pelshenke

Redactori-colaboratori (redactia@curierul.ro):

Marius Constantin Ciutacu, Sebastian Iulian Cîrciu, Gabriel Teodorescu

Râmnicu Vâlcea, Carol I 19, Vâlcea, 240591, România

Tel.: 0250/73.23.25; 0350/40.17.02;

Fax: 0250/73.23.26; 0350/40.17.03;

www.curierul.ro

www.curieruldevalcea.ro

ISSN: 1220-9597 / ISSN-L: 1220-9597