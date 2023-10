Email the Author

Cea de-a 13-a ediție a evenimentului Zilele Recoltei, organizat de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, se va desfășura în centrul Râmnicului, în Scuarul „Mircea cel Bătrân”, în primul weekend al acestei luni, adică în zilele de 7-8 octombrie 2023. La ediția din acest an a sărbătorii toamnei și-au anunțat participarea 41 de producători agricoli din Vâlcea, Sibiu, Gorj, Olt și Argeș, firme locale de profil (Annabella, Diana, Rosan Grup), dar și mai mulți meșteri populari. Nu vor lipsi grătarele, iar printre noutăți se numără produsele viticole de la Cricova sau țuica și rachiul făcute în Vâlcea sub brandul „Tăria lui Cătălin”. De asemenea, în după-amiaza zilei de 7 octombrie 2023, cei prezenți în centrul Râmnicului vor avea parte și de un program folcloric susținut de Marian Medregoniu și Trupa „Art”, Marius Zorilă, Lavinia Goste și Taraful „Valahia”. Sursă foto: Primăria Râmnicu Vâlcea

