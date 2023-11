Moldovenii au de ales

Email the Author

Email the Author

About Carbunescu Marius,

În momentul apariției acestui articol se vor cunoaște rezultatele alegerilor locale din Republica Moldova, cu surprizele aferente. Vor urma calcule, strategii, alianțe, se va spune că au câștigat unii sau ceilalți, unioniștii cu Bucureștiul sau unioniștii cu Moscova, așa cum se face. Părerea unanimă este că avem de-a face cu niște alegeri imprevizibile și atipice, însă nu mai puțin importante pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului. Toată lumea se întreabă dacă parcursul proeuropean al Chișinăului este validat și are consistență într-o țară considerată cea mai săracă din Europa, unde firava democrație este permanent faultată de agenții infiltrați la ordinele Rusiei. De fapt, acestea sunt cele două mari pericole: sărăcia și imixtiunile externe. Chiar săptămâna trecută am văzut o declarație a Mariei Zaharova, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe rus, care spunea că „Maia Sandu este o rușine pentru țară și principala amenințare pentru poporul moldovean” . A fost o declarație care ar trebui să-i facă cinste președintelui Republicii Moldova, având în vedere de unde provine. Nu-i mai puțin adevărat că, vorbind de alegeri atipice, campania electorală a fost marcată de partide scoase în afara legii, candidați invalidați, într-o luptă de uzură cu hidra moscovită. De pildă, Partidul Shor (al oligarhului fugar Ilan Șor, care s-ar ascunde în Israel, după ce a fost condamnat la 15 ani închisoare de Curtea de Apel Chișinău pentru escrocherie și spălare de bani) a fost declarat neconstituțional, însă pe scheletul său au apărut trei partide cu trei candidați numai în Chișinău. Alți trei candidați în municipiul Bălți. Argumentele oponenților, oricât de pertinente, nu îi doboară. Iar ce nu îi doboară, le hrănește hidra. Principiile lor doctrinare se bazează pe capacități uimitoare de metamorfozare. Se reîntregesc în altă parte și se îmbucătățesc în părți ce capătă autonomie. N-ai cum să lupți de pe poziții egale împotriva unui adversar care se divide la nesfârșit și se recompune într-un soi de concepție alunecoasă, fără cap și fără coadă. Firește, capătă adepți pentru că este infailibil. Dacă sondajele vor fi confirmate, în Chișinău se va impune actualul edil, Ion Ceban, încă din primul tur. În caz că se va ajunge la balotaj, se va confrunta în turul doi cu deputatul Lilian Carp, candidatul formațiunii aflate la guvernare, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Interesantă este ascensiunea politică a primarului Ion Ceban. În prezent conduce partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN), o mișcare nou înființată chiar de el, dar în 2019, când a câștigat actualul mandat, Ceban a fost susținut de Partidul Socialiștilor, partid considerat prorus. Între timp, relațiile cu socialiștii s-au răcit, Ceban declarându-se un proeuropean care vorbește limba română, nu pe cea „moldovenească”. Individul e călit în lupta politică și suportă dezinvolt atacuri din toate părțile, rusofonii îl acuză că-i vândut, proeuropenii marșează pe ideea că-i vopsit, însă se pare că-l votează și unii, și alții.

Right Asides

Caută Caută

SC Garden Solution SRL

oferă servicii de amenajare și întreținere peisagistică la prețuri avantajoase.

Relații la telefon 0741.663.226

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții noiembrie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 « oct.