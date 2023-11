Email the Author

„Mă număr printre susținătorii proiectului de lege pregătit și negociat de colegii social-democrați din Guvernul României. Am convingerea că intrarea în vigoare a acestei legi va aduce beneficii tuturor românilor și va contribui la creșterea și la consolidarea interesului pentru muncă și pentru asigurarea prin contributivitate a pensiei fiecărui român”, a concluzionat reprezentantul județului nostru în Camera Deputaților.

„A fost nevoie de un efort considerabil pentru finalizarea acestei legi. Specialiști și experți ai Comisiei Europene și ai Băncii Mondiale au confirmat sustenabilitatea ei în urma unei analize amănunțite. Salariații de pe teritoriul României și pensionarii români pot beneficia, în sfârșit, de reguli mai clare, mai eficiente și mai stimulative în calcularea pensiilor lor. Legea aceasta răsplătește munca și contributivitatea, încurajează natalitatea și stimulează continuarea studiilor școlare. Și întrerupe un șir nefiresc de inechități care au apărut pe parcursul timpului, cum am spus mai înainte. Mai trebuie spus că această lege trebuie adoptată în Parlamentul României până la 20 noiembrie, termen important în relațiile cu Uniunea Europeană pe acest subiect și legat de accesul la fondurile de finanțare a proiectelor românești”, a mai precizat deputatul Neață.

