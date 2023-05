Grădinița Nord 1 din Râmnicu Vâlcea, aspect impecabil în urma lucrărilor de reabilitare

Email the Author

Grădinița cu Program Prelungit (GPP) Nord 1 are un aspect complet nou după reabilitarea ce a vizat întreg nivelul întâi al imobilului. Imobilul a fost verificat vineri, 19 mai 2023, de către primarul municipiului, Mircia Gutău. Lucrările au constat în reparații interioare (schimbarea ușilor, montarea de parchet, reabilitarea instalațiilor termice, sanitare și electrice), la care s-au adăugat lucrări impuse de legislația în domeniul protecției împotriva incendiilor, cum ar fi: montarea unei uși antifoc, folosirea de cablaje antiincendiu, amplasarea a 59 de detectoare de fum sau a 13 sonerii de avertizare. Edilul șef a apreciat calitatea lucrărilor realizate, iar directoarea instituției, Cristina Smărăndoiu, a mulțumit în numele celor 227 de preșcolari pentru toate investițiile realizate de municipalitate.

