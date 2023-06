Email the Author

În aceste condiții, comisia a 2-a fost reconvocată într-o ședință cu o jumătate de oră înaintea ședinței de Consiliu Local. Din nou, însă, cei patru liberali și viceprimarul Andrei Gheorghiu au absentat, iar cvorumul nu a fost întrunit. De precizat că trei dintre membrii liberali ai Comisiei 2 – Simoiu Cristian, Pavelescu Andrei-Florin și viceprimarul Virgil Pîrvulescu – n-au avut nicio problemă să participe sfidători, o jumătate de oră mai târziu, la ședința Consiliului Local! Probabil pentru a contabiliza rezultatul blocajului pe care l-au inițiat și care s-a soldat, ca urmare a prevederilor art. 141, alin. (8) din Codul Administrativ, cu retragerea de pe ordinea de zi a ședinței a nu mai puțin de 13 proiecte de hotărâri care, pentru a intra în dezbatere, aveau nevoie de avizele Comisiei 2. Printre cele 13 proiecte care n-au mai apucat să fie discutate se numără rectificarea bugetului local și a listei de investiții, premierea concursului «Prietenii Pompierilor», studiul de fezabilitate pentru amenajarea unei păduri-parc pe Dealul Capela, documentațiile tehnice pentru reabilitarea Grădiniței «Dumbrava Minunată» sau pentru reabilitarea Parcului «Mircea cel Bătrân» (proiect cu fonduri europene), închirierea luciului de apă al lacului Nord de lângă parcul recent inaugurat sau suplimentarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap. Felul în care consilierii liberali și viceprimarii Pîrvulescu și Gheorghiu au ales să procedeze cu ocazia ședinței de Consiliu Local de miercuri, 21 iunie, dovedește încă o dată infantilismul politic al acestora, dar și obsesia de a bloca cu orice preț activitatea Primăriei Municipiului, indiferent câți locuitori ai Râmnicului trebuie să sufere pentru aceasta! Cu un an înaintea alegerilor locale din 2024, devine tot mai clar că activitatea acestui grup organizat nu are nicio legătură cu dorințele și nevoile comunității locale și este îndreptată strict împotriva râmnicenilor și a intereselor lor!”, a transmis Mircia Gutău.

