Gabriel Săndulescu transmite din Ungaria: MORAL BUN AL HANDBALISTELOR NOASTRE!

Astăzi, la ora 1530, la Hotelul Lycium din Debrecen, acolo unde sunt cazate handbalistele noastre, conferința de presă a reprezentativei noastre a adus în fața mediei românești pe antrenorul Florentin Pera, alături de Lorena Ostase, Ștefania Stoica, Sorina Grozav, Andreea Popa și Alexandra Dindiligan.

La numai o zi de debutului la Campionatul European, împotriva Cehiei, aceștia au oferit următoarele declarații:

Florentina Pera (antrenor principal) – „Am încredere în potențialul de afirmare și dorința echipei României. Am avut puțin timp de pregătire pentru turneul final. Avem zece jucătoare noi față de turneul precedent și șapte debutante. Încercăm să creștem omogenitatea și nivelul de încredere. Nu plecăm ca favorite, însă eu zic că suntem pregătiți pentru rigorile unui campionat european. Îmi doresc atitudine, autodepășire, să observ că în niciun moment nu cedăm lupta. Suntem la început de ciclu olimpic, pentru noi obiectivul principal rămâne calificarea la Olimpiada de peste 4 ani. Trebuie să avem răbdare cu jucătoarele noastre, să le generăm încredere, iar toate astea vin din pregătire și meciuri tari. Atmosfera este foarte bună și nu o spun de complezență, fetele s-au comportat admirabil la antrenamente. Cehia poate că este favorită, având avantajul omogenității, de ce să nu recunoaștem. Plus Jerabkova, care poate să facă diferența. Însă eu mizez pe dorința de afirmare, de forța grupului și pe ambiția acestei echipe căreia nu i se dau șanse la Europene. Sunt convins că toate aceste lucruri vor mobiliza grupul și am încredere într-un rezultat pozitiv în meciul cu Cehia”.