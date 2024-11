Asociația Medcorp, cu sprijinul financiar al OMV Petrom, a asigurat servicii medicale esențiale pentru 95 de locuitori din din județul Vâlcea

Email the Author

„Programul “Sănătate în Vecinătate” este un model de referință pentru serviciile medicale mobile. Acesta vine în întâmpinarea celor care se confruntă, mai ales la vârste avansate, cu accesul limitat la servicii medicale, lipsa resurselor financiare, de informare și educație, cu rata crescută a bolilor cronice și cu barierele de transport. Este primul an când vizităm județul Vâlcea considerând foarte importantă organizarea unui eveniment medical de screening prin ecografii abdominale.”, a declarat Mihai Olaru, președintele Consiliului Director al Asociației Medcorp

În 2024, Asociatia Medcorp a organizat în județul Vâlcea un eveniment medical, la care au participat 95 de beneficiari din localitatea Șușani. Echipele medicale au efectuat 202 investigații paraclinice (ex. ecografii) si consulturi multidisciplinare în domeniul imagisticii medicale. Fiecare beneficiar a primit gratuit servicii medicale cu o valoare medie de aproximativ 132 de euro.

