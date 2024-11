Email the Author

E și meritul lui , orice mi-ați spune. L-ați văzut, l-ați auzit la time-out-uri. Are voce de antrenor mare, nu râdeți. Vorbește clar, e calm și transmite jucătoarelor starea asta de bine. Și-a asumat multe cu Alicia Gogîrlă, dar până la urmă i-a ieșit. Ați văzut sezonul ăsta apărarea atât de îndârjită și de exactă ? Omul ținut în umbră și cu lacat la gură de antrenorul anterior. E Rasmus din Vâlcea , hai să-i spunem așa, măcar un timp.

Dar nu. Am fost prea buni cu toții, echipa, antrenorul, galeria și cei de-acasă, cu pumnii strânși.

Of, ce greu au trecut ultimele 5 minute ! Și când ne-au egalat cu „aeriana” aia arogantă, am crezut că mă întorc în timp, pe la Focșani, prin vară !

