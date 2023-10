DOUĂ EXPOZIȚII vor fi inaugurate în galeriile din centrul Râmnicului

Email the Author

Filiala Râmnicu Vâlcea a Uniunii Artiștilor Plastici din România, în parteneriat cu Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea și cu Uniunea Artiștilor Plastici din România organizează vineri, 6 octombrie 2023, două evenimente culturale. Cu începere de la ora 17.00, în Galeriile „Cozia Pasaj” de sub pasajul pietonal din centrul municipiului reședință de județ, se va inaugura expoziția personală de pictură a artistului Vitalie Butescu, curatoriată de pictorul Gheorghe Dican. Cu începere de la ora 18.00, în Galeria „Artex” din centrul Râmnicului, este programat a se desfășura vernisajul primei ediții a Salonului de Icoane, eveniment desfășurat sub egida grupului de iconari al „Școlii de la Vlădești”. Curatorul expoziției este pictorul Gheorghe Dican, iar Gabriela Popescu este critic de artă. Ambele expoziții vor fi deschise pentru public până în data de 2 noiembrie 2023.

