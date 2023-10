Vechea Policlină a Spitalului Județean devine…Nouă

Începem predarea, către Spitalul Nou, a spațiilor modernizate din vechea policlinică.

Astăzi am vizitat din nou șantierul deschis la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, unde avem în plină execuție lucrările de modernizare, extindere și dotare a Ambulatoriului din cadrul acestui spital.

Proiectul a presupus construirea unei clădiri noi de spital, prima după Revoluție, în Râmnicu Vâlcea, dar și modernizarea policlinicii vechi, la care nu s-a mai intervenit cu lucrări de la construirea ei, din 1972. Aici, etajele 1 și 2 au fost predate în vederea funcționării, la etajul 2 fiind deja reluată activitatea medicală.

În aceste zone modernizate din policlinică, am solicitat să avem și mobilier nou atât pe holuri pentru pacienți, cât și în pentru pacienții vâlceni.

Sunt mulțumit fiindcă, iată, ne apropiem de final cu lucrările la această investiție în sănătatea vâlcenilor, pentru care am atras circa 3 milioane euro, din fonduri europene.

Constantin Rădulescu – Președinte CJ Vâlcea