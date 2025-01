Dortmund-SCM Râmnicu Vâlcea 31-31

OFFFFF !

Ce să mai zici după o asemenea partidă învârtită de cineva, acolo, sus, până la stoarcere? Mi-am ros pielițele, am fumat un creion și-am spart un bibelou primit de la mama când Mia a fost eliminată în minutul 58.

Să ne bucurăm că am egalat în ultima secundă sau să ne bosumflăm că nu am câștigat un meci pe care l-am avut în buzunar? Înclin spre dezamăgire, pentru că Vâlcea, în condițiile medicale anunțate, și fără de Jong, a dominat Borussia până spre final. În minutul 54 aveam trei goluri în față pe tabelă, 29-26, și nu am reușit să controlăm cele câteva minute rămase. Cretinii aceia din Estonia ne-au ciupit constant, cum naibii să trimiți arbitri din Estonia la meciul ăsta?!

Păcat pentru Mia Zschocke, cea mai bună de la noi, după părerea mea, cu pasa aceea pe la spate și apoi cu eliminarea. Cred că un punct de inflexiune a fost la 25-21, când Mokat a ratat singură, de pe semicerc, apoi a fost eliminată. Și apoi, Rebeca și Alicia au nimerit barele în două atacuri consecutive. Dacă ne duceam la plus cinci, zic că ar fi fost pecetluit meciul. În fine, mai discutăm săptămâna viitoare, la întoarcere.

Însă, pe total, Vâlcea a ținut capul sus și pleacă neînvinsă de la Dortmund, contează. Și mai spun că a contat atitudinea echipei. Până la urmă, să faci aeriana aceea din ultimele secunde arată încredere și un mental bun. Bravo!

Au marcat pentru SCM: Nathalie Hagmann 5, Julia Maidhof 5 , Mia Zschocke 5, Asma Elghaoui 3, Rebeca Necula 3, Anniken Wollik 2, Alicia Toublanc 2, Alicia Gogîrlă 2, Jovana Skrobic 1, Natașa Ljepoja 1, Charlotte Cholevova 1, Iryna Mokat 1.

De la Dortmund, cele mai multe goluri le-a marcat Carmen Costa, 9.

Tern, plictisitor, comentariul de la Digi. Nu mi-a plăcut, ba chiar m-a enervat.

Foto – SCM Râmnicu Vâlcea – Handbal feminin