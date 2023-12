Email the Author

„La nivelul institutiei noastre exista in acest moment 2 solicitari înaintate de furnizori de servicii medicale pentru incheierea de contracte de furnizare de servicii conexe actului medical acordate persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, urmând ca în luna ianuarie 2024 să se desfășoare perioada de contractare la nivelul CAS Vâlcea.”, au precizat reprezentanții CAS Vâlcea.

Pentru ca noul subprogram să fie cât mai apropiat de nevoile persoanelor cu tulburări din spectrul autist, în cadrul procesului de elaborare a cadrului normativ s-a dialogat intens cu asociațiile care grupează pacienți cu acest tip de afecțiuni, precum și reprezentanți ai acestora (părinți, tutori etc.).

