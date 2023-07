Email the Author

Cu reprezentare în fiecare județ al țării, inclusiv în Municipiul București, CECCAR este membru al celor mai importante organizații profesionale de profil de la nivel mondial IFAC (International Federation of Accountants) – și european – Accountancy Europe și ETAF (European Tax Adviser Federation).

„Este al 19-lea an în care evenimentul aduce în prim-plan profesia contabilă din țara noastră, subliniind importanța acesteia pentru mediul economic, pentru societate. Cu această ocazie, profesioniștilor contabili li se vor alătura reprezentanți ai instituțiilor și ai autorităților de reglementare, ai mediului de afaceri și ai mediului educațional, pentru a dezbate tema Contabilitatea criminalistică: adevărul din spatele cifrelor. Discuțiile se vor axa pe rolul esențial al contabilității criminalistice, de a ajuta organizațiile să navigheze în siguranță în mediul financiar-economic complex, incert și volatil de astăzi”, a declarat președintele Consiliului superior al CECCAR, Elena-Ecaterina Chivu.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) – organismul profesional care gestionează profesia contabilă în România – organizează, la 13 iulie a.c., cea de-a XIX-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Român în cele 41 de județe și Municipiul București. La Râmnicu Vâlcea (județ) Vâlcea, cel mai important eveniment din România dedicat profesiei contabile, desfășurat sub sloganul Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună!, va avea loc la SC ROSAN GRUP SRL – Restaurant Zăvoi, Parcul Central, începând cu ora 15,00.

