La mai bine de jumătate de an de la acest anunț, Constantin Rădulescu spune că se lucrează încă la documente fără a se cunoaște exact nici sursa de finanțare și nici nivelul cheltuielilor iar o estimare urmează să fie gata spre finalul anului. Până va fi abandonat pentru viitorul turn de 17 etaje, nu 12 cum anunțase în iarnă, actualul sediu al Consiliului Județean Vâlcea va trece printr-o nouă serie de lucrări de modernizare.

• președintele legislativului județean a confirmat continuarea planurilor pentru construcția care ar trebui să înlocuiască definitiv actualul sediu al DGASPC Vâlcea Una dintre veștile debutului de an fost planul Consiliului Județean Vâlcea pentru o construcție imensă vizavi de Teatrul „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea, pe terenul unde funcționează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea. „Am început demersurile pentru viitoarea clădire a Consiliului Județean Vâlcea care va fi unde este DGASPC acum. Acolo sunt câteva mii de metri pătrați de teren și vrem să dezvoltăm pe acel teren un proiect care să includă maxim de etaje și P+12 dacă ne dă voie zona. În acea clădire să fie noul nostru sediu, Evidența Populației, spații de birouri, spații de arhivă pentru că și acum stăm cu arhiva, inclusiv la RAJDP, la Troianu am dus documente să le ținem în arhivă… Când ne va ieși tema de proiectare și certificatul de urbanism vom veni și vom prezenta un proiect care va fi peste generații. Mi-o doresc cu cel mai mare număr de etaje iar sus, pe clădire, să avem heliport. Pentru situațiile de urgență, pe exterior să avem un lift cu care pacienții să fie duși la elicopter atunci când va fi nevoie. E un proiect uriaș pe care-l pornim și aici va fi foarte mult de scris, foarte multă documentație. Este clar că nu putem ține în centrul orașului niște clădiri dărăpănate, vechi în care-și desfășoară acum activitatea, în condiții improprii, inclusiv DGASPC, instituție care va fi mutată” , a declarat, atunci, președintele Constantin Rădulescu.

