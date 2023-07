Email the Author

Caravana „Bună ziua, schimbare!”, este o inițiativă comună a Băncii Comerciale Române și Vodafone România, în parteneriat cu OMNIASIG Vienna Insurance Group și BCR Asigurări de Viață VIG, pentru creșterea gradului de incluziune financiară și tehnologică. Trebuie precizat că, prin intermediul acesteia, locuitorii orașului Brezoi vor beneficia de: accesul simplificat și rapid la servicii și produse financiare BCR, de la conturi curente, carduri și asigurări, până la digital banking, precum și pachete Vodafone de servicii de telecomunicații și tehnologie, incluzând telefoane, accesorii, abonamente și oferte variate de telecomunicații, care includ servicii mobile, broadband fix și TV; în plus, vor fi facilitate cursuri de educație financiară și digitală, adaptate pe diverse grupe de vârstă, de la lecții de responsabilitate financiară și antreprenoriat în comunitățile rurale, până la instruire în transformare digitală și cybersecurity.

„Obiectivul caravanei noastre este de a crește gradul de incluziune financiară și tehnologică, BCR-ul își propune să ajungă în toate comunitățile din România, iar specialiștii noștri sunt pregătiți să ofere clienților sfaturi care să-i ajute în perioadele de incertitudine să-și gestioneze mai bine relația cu banii și să ia decizii financiare inteligente. Caravana va fi gestionată pe toată perioade ei, de doi specialiști – un expert în tehnologie și unul în servicii financiar bancare, iar de la această caravană, clienții noștri vor putea efectua toate operațiunile pe care le pot face într-o bancă normală, care nu este pe roți. Astfel, aducem banca pe roți în comunitate, acolo unde considerăm că este cea mai mare nevoie de noi. De la acest ghișeu mobil de bancă, clienții vor putea face toate acțiunile uzuale, pentru că unitatea este dotată cu un aparat multifuncțional, care permite efectuarea de tranzacții, retrageri lei și valută, operațiuni de depunere în conturi personale sau în conturile altor clienți, reîncărcare de cartele Vodafone, interogare de solduri de carduri. În plus, în interiorul caravanei vom avea ore de educație financiară și ateliere prin care le arătăm clienților cum se utilizează tehnologia, și aplicațiile digitale și cum pot utiliza internetul într-o zonă sigură. Vom rămâne aici în comunitate până pe data de 14 iulie și promitem că vom reveni periodic”, a precizat în cuvântul său de deschidere, Eliza Stan, Director Grup Retail, BCR.

