Dar va mai exista astăzi o provocare interesantă. Înfruntarea point-guard-ilor, a conducătorilor de joc. Kadre Gray se va duela cu Conner Frankamp, vedeta alb-roșilor. Americanul, adus tocmai din Taiwan, a jucat în Euroliga, acum trei ani, la Zenit Sankt Petersburg. După două partide în LNBM, Frankamp are un record de 21 puncte, 4 recuperări și 2.5 pase decisive pe meci. Însă Gray al nostru este acolo, imediat deasupra lui, într-un vârf de formă care ne face să fim optimiști, cu 21.3 puncte, 4.8 recuperări și 5.8 pase decisive pe meci.

Va fi un duel al orgoliilor spaniole, desigur, adică Antonio Alvarez contra Roger Grimau, antrenorul numit în noiembrie trecut la cârma dinamoviștilor. Grimau vine cu CV-ul îmbogățit de anul în care a antrenat Barcelona și este pilonul pe care Dinamo vrea să readucă faima de altădată. Nu are mari reușite până acum în Liga Națională, o linie statistică cu 4 victorii din 11 meciuri, dar, atenție, una dintre acestea s-a întâmplat tot în Giulești.

Gladiatorii noștri de sâmbăta trecută se întorc în arena Traian, încărcați de gloria și numerele record ale meciului cu Rapid. Și deja pasionala poveste continuă la fel de alert, pentru că astăzi Vâlcea întâlnește Dinamo, de la orele 18,00, într-o partidă care cu siguranță va fi mai dificilă decât arată locurile din clasament, 4 vs 11.

