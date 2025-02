Email the Author

Dacă am analiza grafic rezultatele SCM din ultimele săptămâni, ni s-ar releva un grafic în dinți de ferăstrău. Adică vârf, apoi groapă. Din nou vârf, iarăși groapă. Acum, vâlcencele vin după papara încasată la București. Conform graficului, ar urma o prestație pozitivă. Să rămânem, așadar, optimiști și să ținem pumnii fetelor noastre.

Luat de valul succesului din tur, am calculat greșit imediat după victoria cu Sola că SCM se califică dacă va câștiga doar meciul cu Dortmund, de acasă. Nu este așa. În cazul în care Sola bate și Vâlcea și Ikast, apoi amândouă „nordicele” vor avea doar victorii, fetele noastre vor termina pe locul 3, ceea ce, desigur, ar fi deziluzionat. Pe moment, SCM ocupă primul loc în grupa B a EHF European League, cu 5 puncte, urmată de Ikast cu 4, Sola cu 2 și Dortmund cu 1 punct.

