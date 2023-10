Email the Author

Este de așteptat însă un meci cu multe goluri, iar acest lucru este evidențiat și de istoria recentă. În ultimele patru partide dintre aceste echipe fiecare a reușit să înscrie și s-au dat peste 2.5 goluri. La victorie, City este favorită cu cota 1.72, United are 4.80, iar egalul are cota 4.10.

Duminică, orașul Manchester va fi „paralizat” de ceea ce este mai mult decât un derby. E o încleștare a orgoliilor, un meci în care City pornește, desigur, cu prima șansă. Acest lucru poate fi observat și din clasament , unde formația lui Pep Guardiola are cota 21 de puncte și este pe 2. Chiar dacă recent a pierdut cu Arsenal și Wolverhampton, City dă semne de revenire după succesul cu Brighton. În schimb, United este abia pe locul 8, cu 15 puncte.

Cotele la pariuri El Clasico indică un duel echilibrat. Catalanii au cota 2.45 să câștige, egalul are cota 3.65, în timp ce succesul lui Real Madrid are cota 2.85. Un pont interesant este că în prima repriză se vor marca peste 1.5 goluri.

Rivalitatea dintre FC Barcelona și Real Madrid a început acum 121 de ani, când a avut loc prima partidă dintre cele două. Am ajuns la episodul cu numărul 187 în La Liga, iar statistica este echilibrată. Madrilenii au câștigat de 77 de ori în campionat, FC Barcelona de 74, iar 35 de meciuri s-au încheiat la egalitate.

Sâmbătă, de la ora 17:15, partida dintre FC Barcelona și Real Madrid va scoate la lumină o rivalitate de peste o sută de ani, în care miza este primul loc din La Liga. Duminică, de la ora 17:30, atenția se îndreaptă către Anglia, unde are loc derby-ul orașului Manchester.

