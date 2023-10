Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Oamenii legii ne-au informat că, din mașina abandonată, au fost ridicate cele două cutii. În urma verificării conținutului cutiilor, au fost descoperite 1.994 de folii a 15 tablete per folie (29.910 comprimate ) cu substanță activă alprazolam, drog de risc. „Din cazierul judiciar al bărbatului rezultă că are antecedente penale, inclusiv o condamnare de 5 ani la data de 30 decembrie 2020, pentru comiterea de infracțiuni de trafic de stupefiante (infracțiuni săvârșite pe teritoriul unui alt stat european). În cursul zilei de 8 octombrie 2023, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea a dispus arestarea preventivă a bărbatului, pentru 30 de zile. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție” , ne-au mai informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. Activitățile desfășurate de oamenii legii au beneficiat de sprijinul polițiștilor din orașul Berbești și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Vâlcea. Sursă foto: IPJ Vâlcea

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții octombrie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « sept.