5,7 MILIOANE DE LEI! Atât va costa amenajarea celui mai nou sens giratoriu din Râmnicu Vâlcea

• vestea bună este că, în mare parte, banii vor veni de la bugetul de stat în cadrul Programului Național „Anghel Saligny” • din bugetul municipiului vor fi alocați aproximativ 1,15 milioane lei pentru realizarea lucrării Primarul Mircia Gutău a semnat, săptămâna trecută, primul contract de finanțare pentru investițiile propuse de Municipalitatea Râmnicului în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. Este vorba de proiectul intitulat „Amenajare sens giratoriu intersecția Calea lui Traian cu strada Posada”, a cărui finanțare de la bugetul central este de 4.678.478,66 lei a dintr-o valoare totală de de 5.720.647,67 lei, Primăriei revenindu-i acoperirea cheltuielilor legate de asistența tehnică, lucrările de aducere la starea inițială și cele de protecția mediului. Proiectul își propune să rezolve și să îmbunătățească semnificativ traficul auto în intersecția semaforizată în prezent, scenă a numeroase accidente de circulație și ca urmare a importanței drumurilor care se intersectează aici: DN 64 (Râmnicu Vâlcea – Drăgășani – Caracal) și DN 67 (Râmnicu Vâlcea – Horezu – Târgu Jiu – Drobeta-Turnu Severin). Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea are prinse în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” cinci proiecte importante vizând modernizarea sau extinderea infrastructurii rutiere, în valoare totală de 125 milioane lei. La acestea se adaugă proiectul de extindere a rețelei de gaze naturale în municipiu, cu valoarea de peste 31 milioane lei.

