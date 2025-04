MIHAI SILVĂȘAN, ANTRENORUL U-BT: „VENIM SĂ CÂȘTIGĂM LA VÂLCEA”

Email the Author

Își amintește că a jucat cu Clujul acum vreo 15 ani, pe când echipa se numea Mobitelco. Acum însă nu mai există nostalgii pentru Mihai Silvășan. „Meciul de miercuri este important pentru noi. Vâlcea este o echipă foarte bună, cu jucători de calitate, poate cea mai în formă în acest moment. De altfel, mă bucur că la nivelul Ligii a apărut o altă echipă puternică, clar că nivelul competiției crește. Cred că am mai fost o singură dată la voi, pe când eram jucător la Cluj. Vin pentru prima oară în calitate de antrenor, așa că am doar un gând: Să câștig, alături de echipă! Vrem locul secund la final de sezon, în vederea play-off-ului. Suntem cu echipa completă, nu avem probleme medicale. Rămâne să mă decid pe cine voi lăsa afară dintre jucătorii străini”.

Da, poate am avut un sezon regulat mai complicat. Ideea este că am învățat din nereușite. Nu există alt obiectiv pentru noi decât câștigarea campionatului, așa că nu mai contează trecutul. Repet, orice alt loc decât primul la sfârșitul sezonului ar fi un eșec. ”

„Am făcut o partidă rea, cu multe greșeli. Mai ales pe faza de atac, unde nu am reușit o circulație corectă. I-am și subestimat puțin, asta nu le scade din merite, dar în primul rând a fost vorba despre noi. Așa că tras ceva mai tare la pregătire, ne-am antrenat și în Duminica Paștelui și luni. Suntem o echipă profesionistă, trebuie să ne facem treaba.

N-a fost tocmai un Paște liniștit pentru Mihai Silvășan, antrenorul campioanei U-BT, și nici pentru elevii săi, după înfrângerea-surpriză in fața Timișoarei.

