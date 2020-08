ZILE LIBERE PLĂTITE pentru supravegherea copiilor în cazul limitării sau suspendării cursurilor

Părinții vor beneficia de zile libere plătite pentru supravegherea copiilor pe perioada în care activitățile didactice din școli, grădinițe sau creșe sunt limitate sau suspendate ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2, informează un comunicat oficial de presă al Ministerului Muncii:

„Guvernul a decis, prin Ordonanță de Urgență, ca zilele libere să fie acordate unuia dintre părinţi dacă îndeplinește, cumulativ, două condiții: copiii au vârsta de până la 12 ani, respectiv de până la 26 de ani dacă au dizabilități, și sunt înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie antepreşcolară, iar celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere. Zile libere pot fi acordate și părintelui sau reprezentantului legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat sau celui care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere o persoană adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal, doar în cazul în care activitatea serviciului de zi de care beneficiază este limitată sau suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Actul normativ stabilește și situațiile în care nu se poate solicita această facilitate: dacă părintele se află concediu de creștere a copilului, ori este asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere, dacă părintele se află în concediu de odihnă sau fără plată, dacă are raportul de muncă suspendat în cazul întreruperii temporare a activităţii angajatorului sau dacă nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru acordarea zilelor libere, părintele care va supraveghea copilul trebuie să depună la angajator o cerere, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte din care să rezulte, printre altele, că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere sau că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului, precum și de o copie a certificatului de naştere al fiecărui copil sau a documentului care atestă calitatea de «părinte» în sensul prevăzut de OUG și, dacă este cazul, o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului, ori adultului în vârstă de până la 26 ani. Modelul cererii și al declarației pe proprie răspundere urmează să fie stabilite prin ordin al ministrului Muncii și Protecției Sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României.

Angajatorul este obligat să acorde zilele libere solicitate în baza Ordonanței de Urgență. Refuzul constituie contravenție și se va sancționa de către inspectorii de muncă cu amendă între 1.000 și 2.000 lei pentru fiecare persoană pentru care refuză acordarea zilelor libere, fără a depăşi valoarea cumulată de 20.000 de lei. Această prevedere intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea OUG în Monitorul Oficial”.

Alte informații utile

„Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă este de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Acest drept va fi plătit de către angajator și este supus impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi plăţii contribuţiei asiguratorii pentru muncă, pentru veniturile din salarii și asimilate acestora. Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizaţiei, angajatorul depune cerere la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, însoțită de documente justificative privind îndeplinirea condițiilor de decontare a indemnizației.

Cererea și documentele justificative se transmit electronic sau în format letric, în cel mult 30 zile de la data efectuării plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente indemnizaţiei, iar decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizaţie se face în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării documentelor. Procedura de decontare, documentele justificative și modelul acestora urmează să se stabilească prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă ce se publică în Monitorul Oficial al României. Pentru depunerea în format electronic, modelele de cereri și formulare electronice se publică pe platforma aici.gov.ro. Actul normativ mai prevede că în cazul angajaţilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică și siguranță națională, din penitenciare și din unităţile sanitare publice zilele libere se acordă doar familiilor monoparentale.

În cazul în care ambii părinți își desfășoară activitatea într-unul din aceste domenii, doar unul dintre aceștia are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale, în cuantum de 75% din salariul de bază / salariul de funcţie / solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada în care activitățile didactice sunt limitate sau suspendate, pe baza unei cereri însoțite de declarația celuilalt părinte că nu beneficiază de această majorare. Cererea și declarația se depun la angajator în luna curentă pentru luna anterioară.

Prevederile Ordonanței de Urgență se aplică tuturor angajaţilor din sectorul public şi privat, pe toată perioada de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învățământ sau a activității serviciilor de zi destinate persoanelor cu handicap, pe perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2020 – 2021”, se mai arată în același comunicat.