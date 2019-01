„Vrem să avem parte de un buget împărţit corect”

• declară primarul Dumbravă de la Stoenești

Pentru primarul comunei Stoenești, anul 2018 nu a fost aşa cum şi l-ar fi dorit, din cauza faptului că investițiile nu s-au derulat într-un ritm bun. Pentru acest an, însă, Gheorghe Dumbravă are gânduri bune. „Abia aştept să ne apucăm de lucrările la cele cinci proiecte de anvergură. În ceea ce priveşte 2018, aşa cum am mai spus, cred că a fost cel mai prost an din punct de vedere al investiţiilor, la Stoeneşti. Îmi menţin părerea, însă, că «am mai dres puţin busuiocul» pe final de an, după ce am primit nouă miliarde de lei vechi la ultima rectificare bugetară, dar tot nemulţumit sunt. Sperăm ca, în acest an, să avem parte de un buget împărţit corect, nu ca cel din 2018, să beneficiem şi noi, localitatea Stoeneşti, de bani de la începutul anului, să ne putem prioritiza investiţiile”, declară primarul Dumbravă.