Visele lui Oprea și somațiile de plată de la Vâlcea

• în timp ce liderul național al UNPR vrea 10% la alegerile locale de anul viitor, sediul județean al partidului are ușa închisă de luni de zile

Zilele trecute, liderul Uniunii Naţionale pentru Progresul României a afirmat că obiectivul formaţiunii pentru europarlamentare este să se comporte onorabil. „Pentru europarlamentare ne batem, obiectivul este să ne comportăm onorabil. Însă, cele mai importante obiective ale noastre sunt alegerile locale şi parlamentare de anul viitor. Ne propunem să obţinem peste 10% la locale, la fel şi la parlamentare”, a declarat Gabriel Oprea. Cu această ocazie, preşedintele UNPR le-a transmis şi un mesaj celor care au plecat din partid: „UNPR a avut peste 500.000 de membri. Îi aşteptăm să revină acasă pe toţi cei care au ales să se retragă din politică, după ce eu am demisionat. Dacă au încredere în mine, în noi, să vină înapoi. Să vină alături de noi toţi patrioţii români, care îşi iubesc ţara, care urăsc trădătorii de ţară şi care nu acceptă ca România să fie denigrată şi umilită. (…) UNPR are pregătite proiecte care să vină în continuare în sprijinul militarilor, poliţiştilor, pompierilor şi jandarmilor în activitate şi în rezervă. Aceste proiecte se referă la pensii, la drepturile şi la statutul acestei categorii profesionale. Pentru a le pune în aplicare, UNPR trebuie să fie în Parlament”, a mai spus Oprea.

În acest timp, sediul județean al UNPR din strada Carol I este închis de luni de zile, iar ușa este „tapetată” cu somații de plată din partea Primăriei Râmnicului. Chiar, cine conduce UNPR la Vâlcea!?