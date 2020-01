Vineri, 24 ianuarie 2020, Colonelul Emil Vețeleanu, la 101 ani, aplaudat de zeci de vâlceni la Prefectură

• festivitățile dedicate Micii Uniri de la 1859 au stat sub semnul transmisionistului de la Stalingrad

La circa două luni după incidentul care a emoționat și revoltat o țară întreagă de 1 Decembrie, colonelul Emil Vețeleanu a fost în centrul atenției la festivitățile din fața Prefecturii Vâlcea închinate Micii Uniri. Îmbracat în uniformă și cu decorațiile din dreptul inimii sale centenare, transmisionistul de la Stalingrad a fost cel mai aplaudat personaj din mulțime.

Vizibil emoționat și încântat de atenția care-l împresura din toate privirile, colonelul Vețeleanu a luat cuvântul amintindu-ne de Stalingrad, de război, de țară, de noi: „La mulți ani tuturor românilor! Sunt veteran de război… am 101 ani, împliniți pe 25 ianuarie. Am făcut războiul complet: 41-45. Am cinci ani de front. De război. La mulți ani, România!” După aceste vorbe, colonelul Vețeleanu a intrat în hora tradițională de 24 ianuarie, împreună cu oficialitățile județului care s-au înghesuit rând pe rând să fie văzute în preajma sa.

Armata l-a omagiat pentru 101 ani

După momentul de la Prefectură, atât conducerea Garnizoanei, prin persoana comandantului, colonel inginer Cristian Gabriel Arinton, cât conducerea CMJ Vâlcea, prin lt. col. Nicolae Olaru au poposit acasă la familia Vețeleanu pentru a-l vizita pe aniversatul zilei. Spre deosebire de politicieni, care și-au amintit de colonelul Emil Vețeleanu doar după ce s-a iscat un scandal național, militarii vâlceni nu l-ar uitat în nici un an pe veteranul de la Stalingrad: „Domnule colonel, bine v-am regăsit! Sper să fie într-un moment de sănătate. Cu ocazia împlinirii a 101 ani, vă rog să-mi permiteți, din partea Garnizoanei Râmnicu Vâlcea, să vă ofer medalia Geniului. Știu că dumneavoastră sunteți transmisionist dar, pe lângă, această medalie, doresc să vă mai ofer o Diplomă de Excelență și insigna omagială. Să ne trăiți cât mai mulți ani sănătos!”, a fost mesajul colonelui Arinton. De asemenea, comandantul Centrului Militar Vâlcea i-a oferit o diploma de merit. Comandamentul Comunicațiilor și Informaticii i-a conferit Emblema de Onoare în semn de apreciere pentru curajul și sacrificiul dovedite în Cel De-al Doilea Război Mondial iar trei elevi ai Colegiului Național Militar „Tudor Vladimirescu” de la Craiova, subordonat Comandamentului Comunicațiilor au fost prezenți cu cadouri pentru aniversat. La vederea liceenilor veniți de la Craiova, veteranul s-a emoționat la gândul anilor și colegilor de altădată: „Nu se mai face școală ca altădată! Teorie fără practică… n-are nici un rost. La vârsta voastră, eram foarte exigent, să știți. Și mi-a prins tare bine, mai apoi…”

Corespondent de război, venit special să-l felicite pe Vețeleanu

Una dintre prezențele insolite la aniversarea veteranului de la Stalingrad, a fost și cea a unui corespondent de război. Eugen Dinu, redactor șef la Bugetul.ro, a venit acasă la familia Vețeleanu pentru a-l felicita pe colonelul de transmisiuni: „Ca orice român, am simțit o mare emoție și durere după imaginile de la 1 Decembrie. Am considerat o datorie de onoare și de sânge să mă înclin în fața unui astfel de român adevărat care și-a dovedit dragostea și atașamentul față de patrie prin fapte în condiții limită și nu prin vorbe goale. Este un mare privilegiu să mă aflu în prezența cuiva care a înțeles că o țară se contruiește prin exemplul personal, că un pământ se apără cu arma-n mână iar un popor se ridică doar prin sacrificiu. Îi doresc sănătate și viață lungă domnului colonel Vețeleanu, o icoană a românismului de altădată!”