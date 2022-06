Veste mare de tot pentru locuitorii comunei Bujoreni: A FOST APROBAT PROIECTUL pentru introducerea rețelei de gaze!

Proiectul privind înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în Bujoreni și extindere rețea la Călimănești a fost inclus pe lista obiectivelor de investiții finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Asta înseamnă că proiectul depus de administrația comunei din nordul Râmnicului a fost aprobat pentru finanțare, iar înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în Bujoreni va deveni, în sfârșit, realitate!

„După cum am anunțat și la momentul respectiv, la sfârșitul anului 2020, Primăria Bujoreni și Primăria Călimănești s-au asociat în proiectul «Extindere rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în orașul Călimănești și înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Bujoreni». Pe parcurs, am întâmpinat foarte multe piedici, însă nu ne-am pierdut speranța și, cu perseverență, am continuat să facem diligențe pentru obținerea fondurilor necesare. Și am reușit! Proiectul are valoarea de 61.859.955,96 lei, iar, de acum încolo, lucrurile vor intra în linie dreaptă, pentru că avem certitudinea că investiția va fi realizată. Urmează semnarea contractului de finanțare și începerea procedurilor de licitație pentru desemnarea constructorului. Iar apoi, la lucru!”, a declarat primarului comunei Bujoreni, Gheorghe Gîngu.



Gheorghe Gîngu: „Mulțumesc colegilor din echipa de proiecte a Primăriei Bujoreni

pentru zecile de ore lucrate peste program și neplătite”

„Trebuie menționat că lucrările începute împreună cu Distrigaz vor continua, însă acest proiect va asigura finanțarea pentru toată comuna Bujoreni. Pe această cale, vreau să le mulțumesc, încă o dată, colegilor din echipa de proiecte a Primăriei Bujoreni pentru ajutorul necondiționat și pentru zecile de ore lucrate peste program și neplătite. Mulțumesc, de asemenea, Consiliului Local (doar majorității care înțelege necesitatea dezvoltării comunei noastre) pentru aprobarea proiectelor. Nu în ultimul rând, îi mulțumesc domnului primar al orașului Călimănești, Florinel Constantinescu, pentru excelenta colaborare. Sunt sigur că vor mai urma proiecte comune!” , a mai precizat Gheorghe Gîngu, primarul comunei Bujoreni.