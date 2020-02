Vântul puternic a provocat deficiențe în 120 de locuri de consum din Perișani și 78 deranjamente individuale în județ

Începând cu data de 23 februarie, ora 18:00, județele Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman și Vâlcea au intrat sub incidența codului galben, iar zona montană a județelor Argeș, Gorj, Mehedinți și Vâlcea sub incidența codului roșu de vânt puternic.

Încă de la începutul atenționării meteo, operatorul de distribuție a monitorizat starea rețelelor electrice afectate direct de evoluția nefavorabilă a vremii și a intervenit prompt în teren.

Pe fondul condițiilor meteo nefavorabile, astăzi, 24 februarie, la ora 20:00, au fost înregistrate deficiente electrice în următoarele localități:

Argeș: 134 deranjamente individuale și 743 de locuri de consum din localitățile Bogați, Recea, Arefu, Călinești, Valea Rea;

Dolj: 126 deranjamente individuale;

Gorj: 90 deranjamente individuale;

Olt: 95 deranjamente individuale;

Teleorman: 110 deranjamente individuale și 80 de locuri de consum din localitatea Tătărăștii de Sus;

Vâlcea: 78 deranjamente individuale și 120 de locuri de consum din localitatea Perișani.

La nivelul județelor afectate, aproape 70 de echipe operative ale Distribuție Oltenia și ale prestatorilor externi se află în teren în vederea remedierii tuturor deficientelor în alimentarea cu energie electrică.

Este important de menționat că reprezentanții Distribuție Oltenia rămân în contact permanent cu autoritățile publice locale și județene pentru coordonarea intervenției în teren.

Reamintim faptul că semnalarea tuturor defecțiunilor în rețeaua de distribuție a energiei electrice din aria de operativitate Distribuție Oltenia se poate face apelând numerele de telefon disponibile NON STOP pentru preluarea acestora:

0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;

0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională