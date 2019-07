Un nou furnizor de energie și gaz ne bate la ușă

Advertisements

Odata cu liberalizarea pietii, mai multe companii de energie si gaz au primit unda verde spre a oferii clientilor solutii alternative la cele traditionale monopoliste la care pretul era intotdeauna nediscutabil, nenegociabil si mereu in crestere. Una dintre aceste companii este si Energia Gas & Power, companie care si-a inceput activitatea in ianuarie 2018 si deja peste 44000 de clienti din Romania au ales ca sa plateasca factura de energie si gas putin altfel decat pana acum, la un pret mai mic si astfel cu mai multe avantaje.

Legea 123/2012 permite oricarei persoane sa se mute oricand la un nou furnizor si daca nu este multumita se poate muta din nou la altul sau se poate reintoarce la cel de dinainte. Poate ca nu este tocmai in favoarea companiilor de energie insa cu siguranta este in favoarea clientilor iar aceasta libertate de miscare face ca pretul sa scada in timp.

Compania Energia Gas&Power are sediul central in Bucuresti insa aproape in fiecare judet in care are clienti, a deschis si un sediu pentru a avea o legatura mai personala cu clientii prin angajatii sai pregatiti spre a raspunde celor interesati. Schimbarea furnizorului de energie nu presupune nici un cost suplimentar, nici un deranj iar energia nu se intrerupe. Singurul lucru care se schimba este factura, ea venind de la o alta companie si bineinteles la un alt pret, mai bun decat pana acum.

Schimbarea furnizorului de energie si gaz este o normalitate in orice tara dezvoltata din Europa Centrala si de Vest, mai ales intr-o piata dinamica in care clientii pot vedea preturile in mod transparent, la fel precum le vedem cand mergem intr-un magazin de alimente. Doar asa putem fi siguri pe ceea ce platim si daca se fac greseli la factura , doar asa putem observa acele greseli. Altfel, fara transparente nu putem sti exact ceea ce platim si pentru ce anume.

Agentii Energia Gas &Power vin in intampinarea clientilor chiar la ei acasa. In aceasta perioada campania de promovare a ajuns in judetele Arges, Valcea, Olt si Dambovita. Agentii sunt imbracati in veste reflectorizante purtand insemnele Energia Gas&Power si ecusoane cu numele lor.

Similare

Comentarii

mesaj(e)