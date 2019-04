Turneul final al Cupei României, la București sau... la Vâlcea?

Dacă se poate spune despre tragerea la sorți pentru stabilirea jocurilor din semifinalele Cupei României că a fost una cu oarecare șansă pentru SCM Râmnicu Vâlcea (sorții aducând în fața echipei noastre gruparea sibiană Măgura Cisnădie), nu același lucru se poate spune despre tragerea la sorți pentru stabilirea opțiunilor de organizare a turneului final. Dintre cele patru formații care s-au calificat în final-four, trei au depus scrisorile de intenție pentru organizarea turneului final (SCM Râmnicu Vâlcea, CSM București și HC Zalău). La tragerea la sorți pentru stabilirea ordinii în care echipele pot accepta să organizeze turneul, numărul 1 a fost extras tocmai de către reprezentantul echipei Măgura Cisnădie, care anunțase că nu se va înscrie în această cursă a organizării turneului final. Numărul 2 a fost extras de către reprezentantul echipei CSM București, trupa din Capitală fiind, acum, principala favorită pentru organizarea turneului final.

Totuși, cum oficialii Federației Române de Handbal vor face cunoscut abia peste câteva zile numele echipei care va fi gazdă a final-four-ului din acest an, iubitorii sportului din județul nostru își mai pot face speranțe ca turneul să fie organizat în Sala Sporturilor „Traian”. Asta pentru că SCM Râmnicu Vâlcea are „biletul de ordine” cu numărul 3 pentru organizarea turneului final. Echipa noastră stă, așadar, în așteptarea posibilității ca CSM București să nu dorească să organizeze acest eveniment. Situație care nu este tocmai imposibil de întâmplat devreme ce gruparea din Capitală nu dispune de o sală proprie în care să își dispute meciurile (în campionat evoluează în Sala Rapid, iar în cupele europene în Polivalenta bucureșteană). În plus, situația în care a fost pusă formația bucureșteană după ce s-a văzut nevoită să dispute meciul de pe teren propriu din sferturile Ligii Campionilor, cu Metz, în Sala Dinamo, pune și mai multă presiune pe oficialii bucureștenilor.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla în acest sens, reprezentanții Federației Române de Handbal anunțând următoarele: „CS Măgura Cisnădie a refuzat dreptul de organizare a turneului Final 4 Cupa României FAN Courier. Prin urmare, conform regulamentului, dreptul de organizare îi revine echipei care a tras numărul 2, CSM București. Cele trei echipe care și-au exprimat dorința de organizare, CSM București, SCM Rm. Vâlcea și HC Zalău vor putea depune dosarele pentru organizarea Fazei finale a Cupei României în termen de 7 zile de la desfășurarea sferturilor de finală”.

Se reeditează finala de anul trecut?

Reamintim că finalul final-four-ul Cupei României 2018/2019 se va desfășura în perioada 19-21 aprilie în locația ce va fi anunțată de către reprezentanții Federației Române de Handbal. Conform tragerilor la sorți organizate marți, în prima semifinală, CSM București va întâlni HC Zalău, iar în cea de-a doua semifinală, SCM Râmnicu Vâlcea va înfrunta Măgura Cisnădie.

Interesant de remarcat este faptul că, dacă CSM București și SCM Râmnicu Vâlcea își vor respecta statutul de favorite la victorie în cele două partide din semifinalele competiției, vom asista la o reeditare a finalei de anul trecut!