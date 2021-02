Tricolorele se reunesc fără selecționerul Adi Vasile

SCM Râmnicu Vâlcea are trei jucătoare convocate la echipa națională

Naționala feminină de handbal intră pe ultima sută de metri a pregătirilor pentru turneul preolimpic din luna martie. Fără antrenorul Adi Vasile, depistat pozitiv cu Coronavirus, Cristina Neagu și celelalte componente ale lotului vor efectua, săptămâna viitoare, un stagiu de pregătire de patru zile, la București, sub comanda «secundului» norvegian Bent Dahl.

Chiar dacă nu va fi prezent alături de echipă, selecționerul a stabilit cu staff-ul său cum se va desfășura acțiunea de la București. „Este foarte importantă această perioadă de pregătire. Fiecare zi pe care o vor petrece împreună va fi de folos. Vor fi patru zile în care ne vom concentra pe noi, dar vom analiza și adversarele din turneul preolimpic și ne vom pregăti împotriva atuurilor pe care cele trei echipe le au. De la prima acțiune pe care am avut-o, fetele au studiat materialele pe care le-au primit și acum vom pune în practică ceea ce am văzut în materialele respective”, a declarat Adi Vasile, selecționerul naționalei feminine de handbal a României.

Tehnicianul echipei naționale a mai declarat că, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, va fi în contact permanent atât cu staff-ul, cât și cu fetele din echipă, totul pentru a eficientiza la maximum aceste zile de antrenament!

Cum se cunoaște, între 19-21 martie, tricolorele vor încerca să câștige biletele de participare la Jocurile Olimpice de la Tokio, care ar trebui să se desfășoare în vara acestui an. Turneul la care handbalistele vor participa va avea loc la Podgorica, în Muntenegru. Acolo componentele echipei naționale a României vor întâlni naționala țării-gazdă – Muntenegru, campioana europeană – Norvegia și o selecționată din Asia – Kazahstan. Se va juca sistem fiecare cu fiecare, iar apoi, în funcție de punctajul obținut, primele două clasate vor obține dreptul de a participa la Olimpiadă.

Din lotul pe care selecționerul echipei naționale l-a convocat pentru acțiunea de pregătire de săptămâna viitoare fac parte și de trei handbaliste de la SCM Râmnicu Vâlcea. Este vorba despre portărițele Diana Ciucă și Daciana Hosu, precum și despre extrema Cristina Florică. Convocarea Dacianei Hosu vine după ce, zilele trecute, Denisa Dedu, portăriță de bază a echipei naționale a României, a fost confirmată ca fiind pozitivă în urma testului pentru Coronavirus.

• Sursă foto și text: SPORTSNET GROUP