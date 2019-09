Cu șase handbaliste de la SCM Râmnicu Vâlcea în lot, tricolorele debutează în preliminariile Campionatului European

Așa după cum vă informam într-o ediție anterioară a cotidianului nostru, echipa națională de handbal feminin a României va debuta, zilele acestea, în preliminariile Campionatului European. Selecționata noastră va susține șase meciuri în cadrul acestor preliminarii, jocurile fiind programate în toamna lui 2019 și începutul anului viitor, turneul final al întrecerii continentale urmând a se disputa în Danemarca și Norvegia, în perioada 4-20 decembrie 2020. Echipa condusă de pe banca tehnică de suedezul Tomas Ryde (antrenor principal) și Costică Buceschi (antrenor secund) va debuta în această campanie pe teren propriu împotriva Ucrainei. Meciul se va disputa în Sala „D.P. Colibași” din Brașov, miercuri, 25 septembrie, cu începere de la ora 18.30. Reprezentanții Federației Române de Handbal au anunțat că biletele pentru acest joc de debut al naționalei feminine sunt disponibile pe site-ul www.frh.ro/bilete, tichetele de acces urmând să fie disponibile și în ziua meciului, la casele de bilete ale polivalentei din Brașov.

Ulterior partidei de la Brașov, naționala României se va deplasa tocmai în Insulele Feroe, acolo unde va susține cel de-al doilea joc din preliminariile pentru Europeanul din 2020. Meciul este programat duminică, 29 septembrie, și va conta pentru etapa a doua din Grupa a VII-a preliminară. În context, este de amintit faptul că, în aceeași grupă, tot în această săptămână, se vor mai disputa partidele Polonia – Feroe și Ucraina – Polonia. La finalul celor șase etape din grupă, în care echipele vor disputa partide după clasicul format „fiecare cu fiecare” atât pe teren propriu, cât și în deplasare, primele două clasate se vor califica direct la turneul final din Danemarca și Norvegia.

SCM Râmnicu Vâlcea are cele mai multe jucătoare convocate

Campioana en-titre și liderul la zi în Liga Florilor de handbal feminin are cele mai multe jucătoare convocate pentru cele două meciuri ale selecționatei tricolore. Chiar dacă în campionatul intern antrenează gruparea CSM București, selecționerul suedez Tomas Ryde a apreciat pe deplin valoarea handbalistelor de la Vâlcea. După ce le-a văzut și sâmbăta trecută pe jucătoarele campioanei la lucru, chiar împotriva echipei sale, în succesul formației râmnicene contra redutabilei grupări din Capitală, Ryde s-a convins probabil că nu a făcut o alegere greșită atunci când a convocat mai multe handbaliste de la SCM Râmnicu Vâlcea în detrimentul CSM București.

Nu mai puțin de șase sportive din lotul campioanei României (adică mai mult de jumătate din numărul jucătoarelor care au cetățenie română!) au fost chemate de selecționerul Ryde pentru cele două meciuri ale selecționatei feminine. Ne referim aici la handbalistele: Andreea Adespii-Molnar, Raluca Băcăoanu, Diana Ciucă, Yulya Dumanska, Cristina Florică și Mădălina Zamfirescu. De partea cealaltă, CSM București are convocate la lotul național cinci sportive: Denisa Dedu, Laura Moisă (Chiper), Cristina Neagu, Gabriela Perianu și Crina Pintea.

Toate handbalistele chemate de Ryde vin din campionatul intern!

Campioana și vicecampioana en-titre domină autoritar în ceea ce privește numărul jucătoarelor convocate în perspectiva celor două meciuri ale echipei naționale de handbal feminin, având nu mai puțin de 11 jucătoare din totalul de 21 care au fost chemate sub comanda lui Tomas Ryde. Totuși, un aspect absolut îmbucurător pentru campionatul intern românesc este faptul că toate cele 21 de jucătoare convocate pentru aceste jocuri provin din întrecerea internă. Și aspectul acesta confirmă faptul că Liga Florilor românească este al doilea campionat ca valoare din Europa, după cel al Ungariei. Începutul bun de campionat al Coronei Brașov (echipă care împarte prima poziție a clasamentului Ligii Florilor cu SCM Râmnicu Vâlcea) se reflectă și în numărul de jucătoare convocate la prima reprezentativă. Din lotul grupării de sub Tâmpa au fost convocate trei jucătoare, numele acestora fiind următoarele: Eliza Buceschi, Daria Bucur, Cristina Laslo.

HC Dunărea Brăila și Minaur Baia Mare au câte două sportive convocate pentru primele două meciuri ale României din preliminarii. De la echipa dunăreană au fost convocate Bianca Tiron și Aneta Udriștoiu, în timp ce de la gruparea maramureșeană au fost selecționate Anca Polocoșer și Andreea Popa. Alte trei formații din Liga Florilor au câte o sportivă chemată la prima reprezentativă, în acest sens fiind vorba despre echipele: Gloria Bistrița (Valentina Ardean-Elisei), CSM Slatina (Lorena Ostase), Gloria Buzău (Ana-Maria Popa). De remarcat este și faptul că HC Zalău, echipă pregătită de fostul selecționer Gheorghe Tadici – care a învins CSM București în prima etapă a Ligii Florilor – nu are convocată nici măcar o jucătoare pentru această acțiune!

Echipa vâlceană are și două jucătoare la naționala de tineret

Dacă SCM Râmnicu Vâlcea are cele mai multe handbaliste convocate la naționala de senioare în perspectiva meciurilor cu Ucraina și Insulele Feroe, două sportive de mare perspectivă legitimate la gruparea pregătită de antrenorul Florentin Pera și-au găsit locul în selecționata de tineret a țării noastre. Este vorba despre extrema stângă Roberta Stamin și despre pivotul Daniela Marin. Alături de alte 20 de jucătoare care provin de la cluburi din primele două eșaloane valorice ale României, cele două handbaliste de la SCM Râmnicu Vâlcea au fost convocate pentru a participa la stagiul de pregătire pe care naționala de tineret îl susține la Brașov, în perioada 23-29 septembrie. În context, mai este de amintit faptul că jucătoarele convocate pentru acest stagiu de pregătire centralizată sunt născute în anii 2000 și 2001.